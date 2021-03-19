"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Источник материала: realt.by

Помните нашу подборку белорусских дворцов с «аквадискотеками» и прочими «комнатами грязи»? Недавно мы познакомились с собственником одного из тех коттеджей. Кирилл оценил наш легкий троллинг, но отметил, что не хотел бы, чтобы его "душевный и скромный бассейн в Раубичах ассоциировался с безвкусным строением в Геленджике". Мы согласились считать бассейн скромным, но взамен потребовали эксклюзивное интервью. «Ок», − ответил Кирилл и пригласил нас посмотреть свой… новый дом. Теперь уже с крытой «аквадискотекой», а также кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом. Естественно, мы не могли отказаться от экскурсии.

Тот самый коттедж в Раубичах предприниматель Кирилл Протопопов построил около пяти лет назад. Несколько лет пользовался им сам, а затем решил продать. Несмотря на то, что объявление о продаже «дворца» с открытым бассейном, винным погребом и панорамными окнами все еще активно, в дом на берегу Дубровского водохранилища наш собеседник решил поселить свою маму. Сам же Кирилл вовсю горит новым проектом.

Новый дом молодого человека располагается в Острошицком Городке. Участок, на котором строится коттедж, расположен чрезвычайно удачно: на краю населенного пункта, на возвышении. Здесь открывается чудесный вид на ручей и холмистые окрестности.

– Площадь участка – 32 сотки. Часть земли взята под ЛПХ. Буду выращивать что-нибудь, а излишки отдавать в сельсовет. Я не шучу. Мне на самом деле это очень интересно. Правда, я пока еще не выбрал культуру для выращивания.

В верхней части участка после завершения строительства будет спортивная мультиплощадка – тут можно будет играть в футбол, теннис и баскетбол. Рядом со «стадионом» появится небольшая трибуна для болельщиков, а само игровое поле время от времени можно будет трансформировать в концертную площадку. Хорошую музыку наш собеседник любит не меньше спорта.

На участке три постройки – основной дом, гостевой дом (он же – будущий спа-комплекс) и гараж.

Первым на участке появился гостевой дом: его начинал строить еще предыдущий владелец, а завершал уже Кирилл. Внутри помещения есть отсылки к яхтенной тематике – еще одному увлечению молодого человека. Дом из бруса проложен похожими на «яхтенные» канатами, а открытые балки на потолке напоминают корабельные.

− В отделке домов я предпочитаю натуральные материалы − камень, дерево, металл. А вот такие слова, как гипсокартон, ДСП или МДФ при мне лучше не произносить (смеется, - прим. ред.).

Сейчас Кирилл живет в гостевом доме. Стоит отметить, что значительную часть времени мужчина проводит за границей, но когда приезжает – останавливается именно тут. Говорит, так удобнее контролировать строительство. Время от выхода из дома до прихода на стройку занимает 1 минуту.