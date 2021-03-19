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"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

19.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Помните нашу подборку белорусских дворцов с «аквадискотеками» и прочими «комнатами грязи»? Недавно мы познакомились с собственником одного из тех коттеджей. Кирилл оценил наш легкий троллинг, но отметил, что не хотел бы, чтобы его "душевный и скромный бассейн в Раубичах ассоциировался с безвкусным строением в Геленджике". Мы согласились считать бассейн скромным, но взамен потребовали эксклюзивное интервью. «Ок», − ответил Кирилл и пригласил нас посмотреть свой… новый дом. Теперь уже с крытой «аквадискотекой»,  а также кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом. Естественно, мы не могли отказаться от экскурсии.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

"Не произносите при мне слова «гипсокартон», «ДСП» или «МДФ»"

Тот самый коттедж в Раубичах предприниматель Кирилл Протопопов построил около пяти лет назад. Несколько лет пользовался им сам, а затем решил продать. Несмотря на то, что объявление о продаже «дворца» с открытым бассейном, винным погребом и панорамными окнами все еще активно, в дом на берегу Дубровского водохранилища наш собеседник решил поселить свою маму. Сам же Кирилл вовсю горит новым проектом.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Новый дом молодого человека располагается в Острошицком Городке. Участок, на котором строится коттедж, расположен чрезвычайно удачно: на краю населенного пункта, на возвышении. Здесь открывается чудесный вид на ручей и холмистые окрестности.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

– Площадь участка – 32 сотки. Часть земли взята под ЛПХ. Буду выращивать что-нибудь, а излишки отдавать в сельсовет. Я не шучу. Мне на самом деле это очень интересно. Правда, я пока еще не выбрал культуру для выращивания.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

На участке три постройки – основной дом, гостевой дом (он же – будущий спа-комплекс) и гараж.

В верхней части участка после завершения строительства будет спортивная мультиплощадка – тут можно будет играть в футбол, теннис и баскетбол. Рядом со «стадионом» появится небольшая трибуна для болельщиков, а само игровое поле время от времени можно будет трансформировать в концертную площадку. Хорошую музыку наш собеседник любит не меньше спорта.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Первым на участке появился гостевой дом: его начинал строить еще предыдущий владелец, а завершал уже Кирилл. Внутри помещения есть отсылки к яхтенной тематике – еще одному увлечению молодого человека. Дом из бруса проложен похожими на «яхтенные» канатами, а открытые балки на потолке напоминают корабельные.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

− В отделке домов я предпочитаю натуральные материалы − камень, дерево, металл. А вот такие слова, как гипсокартон, ДСП или МДФ при мне лучше не произносить (смеется, - прим. ред.).

Сейчас Кирилл живет в гостевом доме. Стоит отметить, что значительную часть времени мужчина проводит за границей, но когда приезжает – останавливается именно тут. Говорит, так удобнее контролировать строительство. Время от выхода из дома до прихода на стройку занимает 1 минуту.

- Вообще минчане разбалованы: говорят, в загородный дом далеко ездить, нужна квартира в городе. В международном же масштабе 15 минут езды от города – это ерунда.

Сейчас в гостевом доме есть хамам и русская баня. Но этого, по мнению Кирилла, маловато для настоящего релакса. В будущем к дому будет сделана пристройка в стиле барнхаус, и в итоге тут получится полноценный спа-комплекс. Бассейн и джакузи разместятся как раз под крышей «амбара».

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

− Кстати, когда я строил дом в Раубичах, многие переживали за уличный бассейн. Говорили, что это неразумно – открытый бассейн в нашем климате. Но в результате я пользовался бассейном 5-6 месяцев в году. То есть с теми задачами, что я перед ним ставил, он вполне справился. Более того − я мог там плавать и зимой (в бассейне предусмотрен подогрев), но все же это было несколько накладно. Вообще, в Раубичах мне очень нравилось. Это – прекрасное место для загородной жизни. Рядом есть несколько ресторанов, пиццерия, магазины, прекрасный спорткомплекс, лыжная трасса, водохранилище. Единственный момент – там сейчас не найдешь больших участков. Так что пришлось переехать в Острошицкий Городок. Но здесь я уже вполне освоился, даже с соседями познакомился. К примеру, неподалеку живет музыкант Змiцер Вайцюшкевiч.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
Вот так выглядит дом, который Кирилл построил в Раубичах.

Главная ценность дома – это пространство

Проект нового дома, а точнее – всего комплекса, Кирилл разрабатывал сам. Действовал так же, как и при строительстве первого дома. Что-то увидел в поездках, что-то – в интернете, о чем-то мечтал давно, а какие-то идеи пришли случайно. Воплотить все задумки в полноценный проект помогла жена друга – профессиональный архитектор. 

− Основной момент, который я сейчас ценю в жилой недвижимости – это свободное пространство. На мой взгляд, это вообще самое дорогое, что есть в доме. Поэтому весь первый этаж в основном доме – это опен-спейс. При этом я не хочу закрывать себя в нем. Для того, чтобы из дома можно было легко попасть на улицу, я решил сделать 7 выходов. Выйти на открытую «палубу», которая будет опоясывать весь дом, можно будет фактически из любой точки первого этажа.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Основной дом, в котором еще продолжается ремонт, также сделан из дерева. Снаружи постройка утеплена и декорирована колотой дранкой. Получился оригинальный «вентфасад», только из дерева.

- Мне нравятся дома из дерева, ведь это логично для нашего региона. В Америке самые дорогие дома – деревянные. А мы, имея такую историю деревянного домостроения, зачем-то строим из блоков. Конечно, деревянный дом имеет ряд нюансов. Порой кажется, что он живет какой-то своей жизнью (смеется, - прим. ред.), но в целом дерево – это прекрасный и натуральный материал.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Внутри дома – высокие потолки, большие окна и строгий камин в викторианском стиле. Кирилл обращает наше внимание на потолок. Мы поднимаем головы и замечаем листы фанеры. Это не просто дизайнерская фантазия, за ней спрятано инженерное решение: дырки в фанере – это приточная вентиляция. Только без банальной решетки.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Помимо гардероба, санузла и открытой гостиной с шикарным видом на несколько километров, на первом этаже расположен кабинет, который может быть трансформирован в спальню. В этом помещении с высоким потолком есть отдельный выход на улицу, а также – собственный санузел и гардероб.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

На втором этаже, куда пока попасть могут только строители, будет две спальни и два санузла.

Отапливаться новый дом будет с помощью теплого пола на первом этаже и радиаторов − на втором.

- Этот вариант хорошо себя показал в Раубичах. Многие беспокоились, что большие окна – это конденсат и холод, но это какой-то стереотип. Никаких особых проблем с современными окнами нет.

- А что у вас под окнами будет? Конвекторы?

- Нет, конвекторы мне не нравятся – это некомфортно, дорого и совсем не эстетично. Просто при укладке теплого пола, в районе окон труба кладется с меньшим разбегом.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Кино, вино и музыка будут под землей

Отдельная гордость Кирилла – бэйсмент (по-нашему подвал), который занимает все пространство под домом.

− Цокольный этаж будет полностью обитаемым. В подвал можно будет попасть как из дома по лестнице, так и с улицы: я предусмотрел отдельный вход. Тут будет своя кухня и свой санузел с душевой.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Но, конечно, главное в подвале не возможность приготовить яичницу и принять душ. Основной функционал – кино, вино и музыка. В одной из комнат будет винный погреб (почти как в Раубичах), другая станет студией (здесь поставят клавишные, усилитель и барабанную установку), ну а третья – полноценным кинотеатром. Помещение для кинозала с экраном на 200 дюймов, мягкими диванами и черными стенами уже почти готово.

- Кстати, а кто еще будет жить в доме, кроме вас? − спрашиваем Кирилла.

− Я буду жить здесь один. Поставьте грустный смайлик (улыбается, - прим. ред.).

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Отметим, что дом молодого человека в Острошицком Городке будет несколько больше дома в Раубичах. Метраж основного дома – порядка 400 «квадратов», спа-комплекса – 370 (после пристройки бассейна), гаража – 60.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Отдельно стоит сказать и об «умной» начинке дома. Технически здесь будет применено много сложных решений. Так, к примеру, в коттедже будет приточно-вытяжная система с центральным увлажнением.

- Я могу задать влажность в своем телефоне, и она будет поддерживаться во всем доме. Это хорошо для деревянного дома и круто для самого человека. Кроме того, у меня будут умные шторы. В Раубичах шторы работают с кнопки, а в этом коттедже они будут встроены в систему умного дома. То есть если внутри прохладно, а датчик видит, что на улице солнечно, то он откроет шторы и автоматически уменьшит подачу тепла.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Я строю этот дом через Вайбер и Телеграм

Активную фазу стройки Кирилл планирует завершить уже в этом году.

- Хотелось бы справиться к концу лета. Но все будет зависеть от финансирования, своевременной доставки материалов и других факторов. Я часто бываю в разъездах, к примеру, всю зиму провел в США. При этом стройка не останавливалась, а контроль я осуществлял с помощью мессенджеров. Я не совру, если скажу, что этот дом построен через Телеграм и Вайбер.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

В ближайших планах у мужчины, помимо стройки, – Ironman в Южной Африке, триатлон в Казахстане, марафон в Чикаго и, если повезет, поездка на Олимпийские игры в Токио вместе со сборной Азербайджана.

- Недавно я проехал условный круг по американскому штату Флорида. Сделал на велосипеде 1670 километров за 12 дней. Был в самом старом городе США Сент-Огастине, заезжал на космодром NASA, побывал в городке Ки-Уэст, где жил Хемингуэй, потом на пароме добрался до американского Санкт-Петербурга.

Катается Кирилл и по Беларуси. Считает, что лучшие велодорожки – в Беловежской пуще. Советует для полного погружения приезжать туда на дня 3-4.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

Прощаясь с нами, Кирилл рассказал, что однажды про его дом в Раубичах написал один популярный портал. Как это обычно бывает, под статью пришли комментаторы, которые нелестно прошлись и по бассейну (не практично), и по панорамным окнам (холодно), и по самому хозяину.

− Мне было любопытно читать комментарии. Я старался максимально искренне отвечать на все вопросы и даже предложил скептикам приехать ко мне в гости. На самом деле я не очень верил, что кто-то приедет, даже с другом поспорил. Но оказался не прав − на экскурсию в Раубичи приехали парень и девушка. Мы неплохо пообщались.

Ну, то есть вы поняли: если хотите побывать в гостях у Кирилла, вы знаете, что делать.

"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом

 
 
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