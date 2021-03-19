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"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
19.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Помните нашу
"Не произносите при мне слова «гипсокартон», «ДСП» или «МДФ»"
Тот самый
На участке три постройки – основной дом, гостевой дом (он же – будущий спа-комплекс) и гараж.
В верхней части участка после завершения строительства будет спортивная мультиплощадка – тут можно будет играть в футбол, теннис и баскетбол. Рядом со «стадионом» появится небольшая трибуна для болельщиков, а само игровое поле время от времени можно будет трансформировать в концертную площадку. Хорошую музыку наш собеседник любит не меньше спорта.
Первым на участке появился гостевой дом: его начинал строить еще предыдущий владелец, а завершал уже Кирилл. Внутри помещения есть отсылки к яхтенной тематике – еще одному увлечению молодого человека. Дом из бруса проложен похожими на «яхтенные» канатами, а открытые балки на потолке напоминают корабельные.
− В отделке домов я предпочитаю натуральные материалы − камень, дерево, металл. А вот такие слова, как гипсокартон, ДСП или МДФ при мне лучше не произносить (смеется, - прим. ред.).
Сейчас Кирилл живет в гостевом доме. Стоит отметить, что значительную часть времени мужчина проводит за границей, но когда приезжает – останавливается именно тут. Говорит, так удобнее контролировать строительство. Время от выхода из дома до прихода на стройку занимает 1 минуту.
- Вообще минчане разбалованы: говорят, в загородный дом далеко ездить, нужна квартира в городе. В международном же масштабе 15 минут езды от города – это ерунда.
Сейчас в гостевом доме есть хамам и русская баня. Но этого, по мнению Кирилла, маловато для настоящего релакса. В будущем к дому будет сделана пристройка в стиле барнхаус, и в итоге тут получится полноценный спа-комплекс. Бассейн и джакузи разместятся как раз под крышей «амбара».
− Кстати, когда я строил дом в Раубичах, многие переживали за уличный бассейн. Говорили, что это неразумно – открытый бассейн в нашем климате. Но в результате я пользовался бассейном 5-6 месяцев в году. То есть с теми задачами, что я перед ним ставил, он вполне справился. Более того − я мог там плавать и зимой (в бассейне предусмотрен подогрев), но все же это было несколько накладно. Вообще, в Раубичах мне очень нравилось. Это – прекрасное место для загородной жизни. Рядом есть несколько ресторанов, пиццерия, магазины, прекрасный спорткомплекс, лыжная трасса, водохранилище. Единственный момент – там сейчас не найдешь больших участков. Так что пришлось переехать в Острошицкий Городок. Но здесь я уже вполне освоился, даже с соседями познакомился. К примеру, неподалеку живет музыкант Змiцер Вайцюшкевiч.
Главная ценность дома – это пространство
Проект нового дома, а точнее – всего комплекса, Кирилл разрабатывал сам. Действовал так же, как и при строительстве первого дома. Что-то увидел в поездках, что-то – в интернете, о чем-то мечтал давно, а какие-то идеи пришли случайно. Воплотить все задумки в полноценный проект помогла жена друга – профессиональный архитектор.
− Основной момент, который я сейчас ценю в жилой недвижимости – это свободное пространство. На мой взгляд, это вообще самое дорогое, что есть в доме. Поэтому весь первый этаж в основном доме – это опен-спейс. При этом я не хочу закрывать себя в нем. Для того, чтобы из дома можно было легко попасть на улицу, я решил сделать 7 выходов. Выйти на открытую «палубу», которая будет опоясывать весь дом, можно будет фактически из любой точки первого этажа.
Основной дом, в котором еще продолжается ремонт, также сделан из дерева. Снаружи постройка утеплена и декорирована колотой дранкой. Получился оригинальный «вентфасад», только из дерева.
- Мне нравятся дома из дерева, ведь это логично для нашего региона. В Америке самые дорогие дома – деревянные. А мы, имея такую историю деревянного домостроения, зачем-то строим из блоков. Конечно, деревянный дом имеет ряд нюансов. Порой кажется, что он живет какой-то своей жизнью (смеется, - прим. ред.), но в целом дерево – это прекрасный и натуральный материал.
Внутри дома – высокие потолки, большие окна и строгий камин в викторианском стиле. Кирилл обращает наше внимание на потолок. Мы поднимаем головы и замечаем листы фанеры. Это не просто дизайнерская фантазия, за ней спрятано инженерное решение: дырки в фанере – это приточная вентиляция. Только без банальной решетки.
На втором этаже, куда пока попасть могут только строители, будет две спальни и два санузла.
Отапливаться новый дом будет с помощью теплого пола на первом этаже и радиаторов − на втором.
- Этот вариант хорошо себя показал в Раубичах. Многие беспокоились, что большие окна – это конденсат и холод, но это какой-то стереотип. Никаких особых проблем с современными окнами нет.
- А что у вас под окнами будет? Конвекторы?
- Нет, конвекторы мне не нравятся – это некомфортно, дорого и совсем не эстетично. Просто при укладке теплого пола, в районе окон труба кладется с меньшим разбегом.
Кино, вино и музыка будут под землей
Отдельная гордость Кирилла – бэйсмент (по-нашему подвал), который занимает все пространство под домом.
− Цокольный этаж будет полностью обитаемым. В подвал можно будет попасть как из дома по лестнице, так и с улицы: я предусмотрел отдельный вход. Тут будет своя кухня и свой санузел с душевой.
Но, конечно, главное в подвале не возможность приготовить яичницу и принять душ. Основной функционал – кино, вино и музыка. В одной из комнат будет винный погреб (почти как в Раубичах), другая станет студией (здесь поставят клавишные, усилитель и барабанную установку), ну а третья – полноценным кинотеатром. Помещение для кинозала с экраном на 200 дюймов, мягкими диванами и черными стенами уже почти готово.
- Кстати, а кто еще будет жить в доме, кроме вас? − спрашиваем Кирилла.
− Я буду жить здесь один. Поставьте грустный смайлик (улыбается, - прим. ред.).
Отдельно стоит сказать и об «умной» начинке дома. Технически здесь будет применено много сложных решений. Так, к примеру, в коттедже будет приточно-вытяжная система с центральным увлажнением.
- Я могу задать влажность в своем телефоне, и она будет поддерживаться во всем доме. Это хорошо для деревянного дома и круто для самого человека. Кроме того, у меня будут умные шторы. В Раубичах шторы работают с кнопки, а в этом коттедже они будут встроены в систему умного дома. То есть если внутри прохладно, а датчик видит, что на улице солнечно, то он откроет шторы и автоматически уменьшит подачу тепла.
Я строю этот дом через Вайбер и Телеграм
Активную фазу стройки Кирилл планирует завершить уже в этом году.
- Хотелось бы справиться к концу лета. Но все будет зависеть от финансирования, своевременной доставки материалов и других факторов. Я часто бываю в разъездах, к примеру, всю зиму провел в США. При этом стройка не останавливалась, а контроль я осуществлял с помощью мессенджеров. Я не совру, если скажу, что этот дом построен через Телеграм и Вайбер.
В ближайших планах у мужчины, помимо стройки, – Ironman в Южной Африке, триатлон в Казахстане, марафон в Чикаго и, если повезет, поездка на Олимпийские игры в Токио вместе со сборной Азербайджана.
- Недавно я проехал условный круг по американскому штату Флорида. Сделал на велосипеде 1670 километров за 12 дней. Был в самом старом городе США Сент-Огастине, заезжал на космодром NASA, побывал в городке Ки-Уэст, где жил Хемингуэй, потом на пароме добрался до американского Санкт-Петербурга.
Катается Кирилл и по Беларуси. Считает, что лучшие велодорожки – в Беловежской пуще. Советует для полного погружения приезжать туда на дня 3-4.
Прощаясь с нами, Кирилл рассказал, что однажды про его дом в Раубичах написал один популярный портал. Как это обычно бывает, под статью пришли комментаторы, которые нелестно прошлись и по бассейну (не практично), и по панорамным окнам (холодно), и по самому хозяину.
− Мне было любопытно читать комментарии. Я старался максимально искренне отвечать на все вопросы и даже предложил скептикам приехать ко мне в гости. На самом деле я не очень верил, что кто-то приедет, даже с другом поспорил. Но оказался не прав − на экскурсию в Раубичи приехали парень и девушка. Мы неплохо пообщались.
Ну, то есть вы поняли: если хотите побывать в гостях у Кирилла, вы знаете, что делать.
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"Я буду жить здесь один". Сходили в гости к владельцу коттеджа с бассейном, кинотеатром, музыкальной комнатой и винным погребом
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