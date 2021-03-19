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Стоит ли брать кредит и, вообще, покупать недвижимость, когда вокруг все плохо? Мнение

19.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Всех, кто в этом году задумался об улучшении жилищных условий, волнует вопрос: «А стоит ли вообще что-то делать в текущей ситуации?». Не опасно ли, учитывая пессимистичные настроения в политике и экономике, покупать жилье, брать кредит, соглашаться на рассрочку, влезать в долевое строительство? На эту тему с Realt.by согласился подискутировать Сергей Сенкевич, старший аналитик компании Colliers.

Стоит ли брать кредит и, вообще, покупать недвижимость, когда вокруг все плохо? Мнение

«Если ждать, когда «выстрелит» долгожданное «папиццот», можно всю жизнь провести в общежитии»

- Начать хотелось бы с вопроса, отчасти риторического: а в чем, собственно, новизна ситуации? Что-то необычное в современных белорусских реалиях заметит разве что молодое поколение, которое вышло в самостоятельную жизнь в последние 3-4 года. А те, кто пережил экономические и финансовые кризисы 2008-2009 годов, 2011 года и 2014-2016 годов, ничего нового для себя не откроют. В кризисные периоды количество сделок по покупке готового жилья, как правило, снижается, сокращается число договоров долевого строительства, но никогда рынок не останавливается совсем. И в те годы были сделки, вводились новостройки и закладывались новые дома. Да, были риски, росло число долгостроев, но от них и в относительно стабильные периоды жилищный рынок в Беларуси не был застрахован.

Что касается возможных сценариев покупательской активности, то, учитывая опыт предыдущих кризисов на рынке жилой недвижимости и исходя из цели приобретения жилья, здесь очевидны только две возможные реакции на действительность.

Стоит ли брать кредит и, вообще, покупать недвижимость, когда вокруг все плохо? Мнение

Первая: если вам надо решать жилищный вопрос своей семьи и появилась возможность – решайте его здесь и сейчас! Потому что если ждать, когда оно «выстрелит», долгожданное «папиццот», то можно всю жизнь провести в общежитии или на съемных квартирах. Или если ждать, когда заработает обещанная правительством ипотека, так, чтобы без поручителей, под залог строящегося жилья и не выше 7% годовых… то можно и не дождаться. Если есть сегодня оптимальная для вас квартира по более-менее приемлемой, подъемной для вас цене, в месте, где вы всегда хотели жить, хорошей планировки и есть возможность ее купить (оформить кредит), то пользуйтесь моментом и отметайте всякие условности. Да, через год, может, будет метр на 200-300 долларов дешевле, ставки по процентам кредита упадут, но уже не будет того идеального «вашего» варианта, который есть сейчас. А могут в ожидании снижения цены появиться и другие условности, новые причины, которые помешают вам купить жилье или начать строиться.

Второй вариант – строительство квартир в спекулятивных целях, т.е. с целью последующей перепродажи или сдачи в аренду. Вот для такого рода инвестиций кризис и высокие проценты по жилищным кредитам − не самое подходящее время. Для спекулянтов (в хорошем значении этого слова) кризис хорош только в том случае, если финансовые возможности позволяют на падающем рынке приобрести жилье сразу, без кредитов. Например, купить по 750 за метр то, что в обычный период стоит 1150, вполне хороший вариант на перспективу.

«Ситуации, когда продал холодильник на «барахолке» и полностью погасил кредит за квартиру, не будет»

- Многие, конечно, могут возразить, что а почему бы и в спекулятивных целях не воспользоваться рублевым кредитом, пусть и под 21% − рубль ведь девальвируется? Здесь логика есть только в том случае, если у вас устойчивый доход в «твердой» валюте или привязан к валюте. Во-первых, рубль уже девальвировался, но не так критично. И, если верить экспертам рынка, ближайшие года два такого уровня девальвации, как это было, например, в 2011 году, в Беларуси ждать не стоит, несмотря на всю сложность ситуации. Во-вторых, банки научились страховаться от подобного. Повторения ситуации, когда, условно, продал холодильник на «барахолке» и полностью погасил кредит за квартиру, не будет. Вот мы сейчас рассуждаем исходя из одних условий, существующих на рынке, а завтра, возможно, Нацбанк примет решение о повышении ставки рефинансирования, и ситуация с кредитами изменится по всему рынку банковских услуг.

Так что, тогда не брать кредит? Тоже ответ неверный. Все надо просчитывать. Условно, был несколько месяцев назад доступным кредит под 13,5%. Но метр жилья, на который вы его могли взять, стоил $1150. Теперь кредиты предлагаются под 21%, но у вас появилась возможность взять жилье за $750... И без вдумчивого расчета не очевидно, какой вариант лучший, все надо просчитать и сравнить. Благо теперь достаточно интернет-ресурсов, на которых есть так называемые кредитные калькуляторы. И даже обычный обыватель в состоянии оценить, в какую сумму ему обойдется жилье в итоге. Еще многое значит, какую долю жилья вам надо оплатить за счет кредита. Условно, вы нашли квартиру своей мечты, но у вас собственных средств имеется только на 70% стоимости. Тогда 30% заимствовать у банка имеет смысл. И наоборот, если у вас, условно, только на 20% от стоимости жилья, то брать кредит на 80% от цены квартиры под очень высокие проценты – не самый удачный вариант.

Ситуация с рассрочкой, особенно если она привязана к валютной стоимости жилья, ничем не отличается от иных вариантов. Если решение жилищной проблемы не терпит отлагательств и это единственный доступный на сегодняшний день вариант – используйте его, иначе всю жизнь можете оставаться без собственной квартиры. Опять же, в лучшей ситуации будут те, у кого доходы в валюте или привязаны к эквиваленту в валюте. Тут особой разницы между кредитами под высокие проценты и валютной рассрочкой нет. А вот если зарплаты рублевые, да еще и не самые высокие, например, вы работаете педагогом-дошкольником или медсестрой в обычной государственной районной поликлинике, то риски одинаково высокие и при рассрочке, и при кредитах под высокие проценты.

Что касается прогнозов в отношении динамики цен, то тут возможны различные сценарии развития событий в зависимости от макроэкономической и общественно-политической обстановки. Но базовый сценарий предполагает, что, с одной стороны, экономическое состояние Беларуси в 2021 ухудшается, снижается платежеспособность и спрос на жилье. С другой стороны, дефолтов и резких экономических падений в 2021-м не ожидается, застройщики могут корректировать цены в сторону снижения за счет уменьшения себестоимости, предложение также будет сокращаться, а спрос все равно есть. Поэтому в базовом сценарии резкого падения цен на жилье в ближайший год не ожидается, но цены с учетом девальвационных явлений и снизившейся активности на рынке в валютном номинале могут снизиться. Конкретные величины тут рассчитать проблематично, но вряд ли снижение может превысить 20% по отношению к аналогичным показателям 2020 года.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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