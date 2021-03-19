МИД Дании будет называть нашу страну «Беларусь» вместо «Белая Россия»

Источник материала: Tut.by

Дания начнет использовать термин «Беларусь» вместо «Белая Россия». Об этом Министерство иностранных дел страны сообщило в своем Twitter.



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Как сообщил 18 марта МИД Дании, теперь он будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо традиционного Hviderusland (Белая Россия).

«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — заявил датский министр иностранных дел Йеппе Кофод.