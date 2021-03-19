ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Дании будет называть нашу страну «Беларусь» вместо «Белая Россия»

19.03.2021 10:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дания начнет использовать термин «Беларусь» вместо «Белая Россия». Об этом Министерство иностранных дел страны сообщило в своем Twitter.


Фото: pixabay.com

Как сообщил 18 марта МИД Дании, теперь он будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо традиционного Hviderusland (Белая Россия).

«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — заявил датский министр иностранных дел Йеппе Кофод.

Новости дня
Новости экономики
 
США потребовали остановить строительство "Северного потока – 2"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by