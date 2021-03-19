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МИД Дании будет называть нашу страну «Беларусь» вместо «Белая Россия»
19.03.2021 10:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дания начнет использовать термин «Беларусь» вместо «Белая Россия». Об этом Министерство иностранных дел страны
Как сообщил 18 марта МИД Дании, теперь он будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо традиционного Hviderusland (Белая Россия).
«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — заявил датский министр иностранных дел Йеппе Кофод.
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