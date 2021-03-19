Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Госдеп наблюдает за строительством и регулярно анализирует информацию обо всех участниках работ.

"Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток — 2", рискует санкциями США", — говорится в письменном заявлении Блинкена.

Напомним, 10 марта на слушаниях в палате представителей глава Госдепа заявил, что США рассматривают возможность дополнительных санкций против магистрали. По словам Блинкена, Вашингтон оказался в "нежелательной ситуации", потому что проект "Северный поток - 2" уже почти полностью реализован.

"Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", — отметил он.

Как идет строительство газопровода "Северный поток - 2"

По проекту новый газопровод "Северный поток - 2" будет состоять из двух ниток магистрали, их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Из России газ будет поступать в Германию через Балтийское море, а также пройдет через экономические зоны Дании, Финляндии и Швеции.

У США в этом проекте свой интерес: они продвигают в Европу собственный сжиженный природный газ, и как раз поэтому всячески пытаются не допустить или хотя бы оттянуть завершение строительство российского газопровода.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, которые участвуют в проекте. В итоге швейцарская Allseas вышла из строительства и работы были приостановлены на год. Они возобновились лишь в в декабре 2020-го: оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, осталось проложить примерно 148 километров газопровода (120 в водах Дании и 28 в Германии) из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров.

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