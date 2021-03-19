Торги в пятницу начались с падения евро и подорожания доллара

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели на старте торгов в пятницу, российский рубль подешевел, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:18, евро стал дешевле на 0,07%, доллар США прибавил в стоимости 0,03%, российский рубль потерял в цене 0,59%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 19 марта:

1 евро – 3,11 белорусского рубля

1 доллар США – 2,60 рубля

100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В какой валюте лучше хранить сбережения?

Эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал, что валюты , которые были фаворитами 2020 года, постепенно превращаются в аутсайдеров, хотя и дорожали последние 9 месяцев. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут "падать" по сравнению с "американцем".

Бабин посоветовал инвесторам основную часть своих вложений держать в долларах в ближайшей перспективе. Кроме того, по словам эксперта, у ряда валют есть и так называемые нерыночные риски, которые следует учитывать, к примеру, российский рубль недооценен по отношению к доллару, поскольку "находится под давлением геополитических угроз".

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