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Торги в пятницу начались с падения евро и подорожания доллара
19.03.2021 11:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели на старте торгов в пятницу, российский рубль подешевел, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:18, евро стал дешевле на 0,07%, доллар США прибавил в стоимости 0,03%, российский рубль потерял в цене 0,59%.
© Sputnik / Павел Лисицын
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 19 марта:
1 евро – 3,11 белорусского рубля
1 доллар США – 2,60 рубля
100 российских рублей – 3,53 рубля
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В какой валюте лучше хранить сбережения?
Эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин
Бабин посоветовал инвесторам основную часть своих вложений держать в долларах в ближайшей перспективе. Кроме того, по словам эксперта, у ряда валют есть и так называемые нерыночные риски, которые следует учитывать, к примеру, российский рубль недооценен по отношению к доллару, поскольку "находится под давлением геополитических угроз".
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Белорусский рубль укрепился по отношению к европейской и российской валюте в начале торгов в пятницу, доллар США подрос в цене.
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