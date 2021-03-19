Безбумажный принцип: Беларусь переходит на электронные накладные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Уже начаты тестовые перевозки на безбумажных принципах порожних вагонов и контейнеров в двустороннем сообщении, а также в транзитном Польша - Беларусь - Россия, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Одной из главных задач на ближайшее время для железнодорожных перевозок он назвал переход на электронные накладные при экспорте, импорте и транзите.

"Для этого уже созданы необходимые условия. По сути, мы говорим о переходе на безбумажные рельсы, что упростит все процедуры и соответственно ускорит перевозку грузов"- цитирует Авраменко "СБ. Беларусь сегодня" .

По его словам, важно, будучи транзитной страной, создать комфортные условия для работы. Ведь заказчики ценят быстрые и качественные логистические цепочки.

Электрификация путей

Авраменко подчеркнул, что с учетом того, что в республике введена в эксплуатацию БелАЭС, нужно увеличивать долю электрифицированных путей. По его мнению, сейчас она находится на низком уровне.

"Наша основная задача - реализация проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров, что позволит увеличить долю наших электрифицированных путей до 25 процентов от общей эксплуатационной длины железнодорожных путей", - сказал он.

Планируется также работа в части пассажироперевозок: будут развивать маршруты линий городов-спутников.

Главной задачей в плане перевозок пассажиров Авраменко назвал восстановление потока до уровня 2019 года. Так как из-за пандемии, за девять месяцев в международном сообщении не ушел ни один состав. С 8 февраля 2021 года на взаимной основе возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение России с Беларусью. Маршрута пока три: Минск – Москва – Минск, Москва – Калининград, а также Калининград – Санкт-Петербург. Билеты на первые составы после долгой паузы раскупили за пару часов. Спрос был настолько большой, что БелЖД временно приостановила бронь. Только покупка "здесь и сейчас": либо через кассу вокзала, либо через сайт.

Высокий спрос сохраняется и сегодня, так что покупать билеты на эти поезда заранее лучше всего и сейчас.

Министр признается, что "этого, безусловно, мало".

Реконструкция дорог в Беларуси

Авраменко заявил, что до 2025 года в республике планируют реконструировать и возвести более 500 километров дорог.

Разработана концепция и по модернизации полностью всей трассы М-1/Е 30, которой уже 40 лет. В планах реконструкция дороги Р-46 Лепель — Полоцк — граница России (Юховичи) на участке Лепель - Полоцк. Также появятся обходы Витебска, Мира, Могилева и Полоцка общей протяженностью более 50 километров.

Также на основе принципов государственно-частного партнерства будет реконструирована автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин на участке Речица - Калинковичи. В 2021 году планируется определить победителя конкурса по реализации проекта.

В ближайшую пятилетку планируется также реконструировать и возвести 24 моста и путепровода в Беларуси, из них 16 являются первоочередными мостовыми сооружениями.

Наиболее крупные объекты - мост через реку Сож на Р-74, мостовой переход через Березину на дороге Р-43, мост через реку Западный Буг на Р-94, мост через Неман на дорогах Р-41 и М-11/Е 85.