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Все о смартфоне Xiaomi Redmi Note 10

19.03.2021 12:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 10 начались в сети салонов и интернет-магазине МТС.

Первый представитель нового поколения популярной линейки радует обновленным экраном, умной квадрокамерой и емкой батареей с супербыстрой зарядкой.

Серия Redmi Note славится смартфонами с большими экранами и набором популярных характеристик, которые доступны по демократичной цене. Xiaomi Redmi Note 10 продолжает эту традицию.

По сравнению с предшественником, новинка может похвастаться улучшенным экраном – она получила 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с повышенным запасом яркости и разрешением 1080x2400 пикселей. Устройство умеет автоматически регулировать интенсивность свечения экрана с помощью специальных датчиков, расположенных по обеим сторонам смартфона.

Квадрокамера Xiaomi Redmi Note 10 оснащена модулями на 48+8+2+2 Мп. Основной сенсор на 48 Мп обеспечивает наилучшую детализацию. Сверхширокоугольник на 8 Мп поможет запечатлеть максимально большое пространство. Для любителей макросъемки и создания эффекта размытия фона предусмотрены еще два дополнительных сенсора. Селфи-камера снабжена 13-мегапиксельным модулем.

Корпус Xiaomi Redmi Note 10 защищен от попадания брызг и пыли по стандарту IP52. Смартфон также может похвастаться стереодинамиками, поддержкой 2 сим-карт и отдельным слотом для установки карты памяти microSD. Сканер отпечатков пальцев помещен в клавишу питания. А встроенный ИК-датчик позволит использовать его как пульт управления бытовой техникой.

Отдельного упоминания заслуживает емкий аккумулятор емкостью 5000 мАч, получивший поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая идет сразу в комплекте. С ее помощью батарею можно зарядить на 50% всего за 25 минут.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 с 4/64 ГБ памяти доступен за 629 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 57,18 рубля, а на два года – 27,34 рубля.

Версию Xiaomi Redmi Note 10 с 4/128 ГБ памяти можно приобрести за 699 рублей. В годовую рассрочку ее можно оформить, оплачивая по 63,54 рубля в месяц, а в двухлетнюю – по 30,39 рубля в месяц.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 и короткому номеру 210.

 
 
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Продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 10 начались в сети салонов и интернет-магазине МТС. Первый представитель нового поколения популярной линейки радует обновленным...
 
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