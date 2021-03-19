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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская продукция будет представлена на выставках в Таджикистане 6-7 апреля Белорусская продукция будет представлена на выставках в Таджикистане 6 и 7 апреля. Кроме того, в Душанбе пройдет бизнес-форум и отраслевые b2b-сессии для бизнесменов....

Белорусская продукция будет представлена на выставках в Таджикистане 6 и 7 апреля. Кроме того, в Душанбе пройдет бизнес-форум и отраслевые b2b-сессии для бизнесменов. Стенды белорусских производителей под общим брендом Made in Belarus представят продукцию ключевых отраслей нашей промышленности: сельское хозяйство и продукты питания, машиностроение и технологии, продукцию деревообрабатывающей промышленности, также на международной арене предстанет продукция здравоохранения, фармацевтики и потребительские товары. Центральным же событием деловой программы в Таджикистане станет Белорусско-таджикский бизнес-форум с участием деловых кругов Афганистана.