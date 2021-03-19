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Производство органической продукции растениеводства в Беларуси за год выросло почти в 6 раз

19.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Производство органической продукции растениеводства в Беларуси в 2020 году выросло почти в 6 раз. Товары с пометкой "эко" - от молока до биоудобрений - в нашей стране сегодня производят около трех десятков предприятий, за прошлый год их общий объем производства составил почти 7 тысяч тонн.

 
 
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Производство органической продукции растениеводства в Беларуси в 2020 году выросло почти в 6 раз. Товары с пометкой "эко" - от молока до биоудобрений - в нашей стране...
 
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