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Курсы валют на 19 марта
19.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро, и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 60 копеек, евро 3 рубля 11 копеек, и 3 рубля 53 копейки стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро, и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 60 копеек, евро 3 рубля 11 копеек, и 3 рубля 53...
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