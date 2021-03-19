ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах в пятницу

19.03.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Евро, российский рубль и доллар США подешевели в пятницу на торгах, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро уменьшился в стоимости на 0,33%, доллар США упал на 0,12%, российский рубль стал дешевле на 0,69%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 19 марта:

  • 1 евро – 3,11 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,60 рубля
  • 100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В какой валюте лучше хранить сбережения?

Эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал, что валюты, которые были фаворитами 2020 года, постепенно превращаются в аутсайдеров, хотя и дорожали последние 9 месяцев. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут "падать" по сравнению с "американцем".

Бабин посоветовал инвесторам основную часть своих вложений держать в долларах в ближайшей перспективе. Кроме того, по словам эксперта, у ряда валют есть и так называемые нерыночные риски, которые следует учитывать, к примеру, российский рубль недооценен по отношению к доллару, поскольку "находится под давлением геополитических угроз".

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская, американская и российская валюты упали в цене на торгах в пятницу по отношению к белорусскому рублю.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«График носит управляемый характер». Минфин хочет привлечь 1,7 млрд долларов на рефинансирование госдолга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by