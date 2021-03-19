ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал о еще одном достижении белорусского государства

19.03.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Беларусь сохранила молокозаводы, и это одно из достижений государства, заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с работниками предприятия "Молочный мир".

Президент сказал, почему он приехал в Гродно: хотелось посмотреть на ведущее предприятие в области и одно из лучших в стране.

"Лет 15 назад я пытался вас вразумить и толкнуть на путь модернизации тех молочных предприятий (молокозаводов, как мы их называли), которые были в нашей стране. Это одно из великих достижений Беларуси наряду с деревообработкой", - отметил он.

По мнению белорусского лидера, в Беларуси молокоперерабатывающие предприятия очень хорошие, и хорошо, что "в свое время мы вовремя спохватились и привели их в порядок".

"Президентский" пармезан

На предприятии Лукашенко доложили о перспективах "Молочного мира". Ему показали производственные участки, где перерабатывают молоко и производят молочные продукты. Здесь ему показали новинку – сыр сорта пармезан "Президентский".

© Photo : Telegram / Пул первого
Всегда новинки: Лукашенко о том, как собирали корзинку продуктов для Путина

Как отмечает Telegram-канал "Пул первого", главе государства новый продукт понравился.

Прорвались в Китай

Общаясь с коллективом "Молочного мира", он заявил, что белорусским предприятиям удалось прорваться на китайский рынок, и теперь они разворачиваются там.

"Огромный рынок, туда стремятся все. И не такие "монстры" как мы. Мы малыши", - цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, рынок Китая для Беларуси премиальный, и это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы белорусские продукты присутствовали на рынках многих стран.

"Надо опираться на многие точки. Чем больше этих точек, тем устойчивее будет система", - сказал Лукашенко.

Хлебнули "добра"

Президент также затронул тему, которая обсуждалась на вчерашнем совещании в Минске – героизации нацизма и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной. Он считает, что нужно больше говорить молодежи о том, что белорусский народ пережил в своей истории.

"Молодежи мы мало говорили, что мы выдержали в этой истории, что мы потерпели. Это был самый настоящий страшный геноцид. И белорусов, и русских, и евреев, украинцев... Мы этого "добра" хлебнули", - подчеркнул глава государства.

Последует

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению президента, "в свое время мы вовремя спохватились и привели в порядок молокоперерабатывающие предприятия".
 
Новости дня
Новости экономики
 
Все о смартфоне Xiaomi Redmi Note 10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by