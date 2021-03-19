Лукашенко рассказал о еще одном достижении белорусского государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Беларусь сохранила молокозаводы, и это одно из достижений государства, заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с работниками предприятия "Молочный мир".

Президент сказал, почему он приехал в Гродно: хотелось посмотреть на ведущее предприятие в области и одно из лучших в стране.

"Лет 15 назад я пытался вас вразумить и толкнуть на путь модернизации тех молочных предприятий (молокозаводов, как мы их называли), которые были в нашей стране. Это одно из великих достижений Беларуси наряду с деревообработкой", - отметил он.

По мнению белорусского лидера, в Беларуси молокоперерабатывающие предприятия очень хорошие, и хорошо, что "в свое время мы вовремя спохватились и привели их в порядок".

"Президентский" пармезан

На предприятии Лукашенко доложили о перспективах "Молочного мира". Ему показали производственные участки, где перерабатывают молоко и производят молочные продукты. Здесь ему показали новинку – сыр сорта пармезан "Президентский".

Как отмечает Telegram-канал "Пул первого", главе государства новый продукт понравился.

Прорвались в Китай

Общаясь с коллективом "Молочного мира", он заявил, что белорусским предприятиям удалось прорваться на китайский рынок, и теперь они разворачиваются там.

"Огромный рынок, туда стремятся все. И не такие "монстры" как мы. Мы малыши", - цитирует главу государства БелТА .

По словам Лукашенко, рынок Китая для Беларуси премиальный, и это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы белорусские продукты присутствовали на рынках многих стран.

"Надо опираться на многие точки. Чем больше этих точек, тем устойчивее будет система", - сказал Лукашенко.

Хлебнули "добра"

Президент также затронул тему, которая обсуждалась на вчерашнем совещании в Минске – героизации нацизма и геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной. Он считает, что нужно больше говорить молодежи о том, что белорусский народ пережил в своей истории.

"Молодежи мы мало говорили, что мы выдержали в этой истории, что мы потерпели. Это был самый настоящий страшный геноцид. И белорусов, и русских, и евреев, украинцев... Мы этого "добра" хлебнули", - подчеркнул глава государства.

Последует

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