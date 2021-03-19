Чужой пример заразителен: как подорожание бензина в РФ скажется на ЕАЭС?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik, Никита Чикунов. Счетная палата России предупредила о риске возникновения топливного кризиса в стране и кратного роста цен на бензин в этом году. Последствия резкого подорожания топлива на российских АЗС могут затронуть в той или иной степени и потребителей в странах ЕАЭС, предостерегают эксперты.

Рынок под ударом

В среду 17 марта Счетная палата (СП) РФ опубликовала годовой отчет, в котором говорилось о рисках повторения кризиса 2018 года на топливном рынке. В документе подчеркивается, что на фоне роста мировых цен на топливо на заправках могут значительно подорожать бензин и солярка, как следствие, вырастет социальная напряженность в стране.

По данным Росстата, за минувшую неделю (с 8 по 14 марта) средние цены на бензин в России выросли на 10 копеек и составили 47,19 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал на 13 копеек (44,51 рубля), АИ-95 стал дороже на 9 копеек (48,12 рубля). При этом рост цен на бензин зафиксирован в 60 российских регионах.

Быстрый рост цен на топливо в России из-за повышения мировых цен на нефть произошел весной 2018 года (Аи-92 подорожал на 9%, Аи-95 – на 8,5%). Тогда правительству пришлось экстренно вмешаться в ситуацию.

Было решено снизить акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла вместо их запланированного повышения. В ответ нефтяные компании пообещали увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Помимо этого, правительство получило возможность вводить заградительную пошлину на нефтепродукты в случае необходимости. В результате розничные цены замерли и затем начали снижаться.

Повторение такого сценария в России, о возможности чего сегодня предупреждает СП, создает риски для остальных стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отмечают опрошенные Sputnik экономисты. В особенности это касается государств, не перерабатывающих нефть самостоятельно и зависящих от российских поставок.

Беларусь в стороне

В марте стоимость бензина в Беларуси менялась каждую неделю, подрастая на одну копейку. По состоянию на 19 марта, литр бензина марки АИ-92 в среднем стоит 1,78 рубля (50,52 российского рубля), а АИ-95 – 1,88 (53,35).

Еженедельное повышение стоимости топлива для конечных потребителей, пускай и незначительное, связано с двумя факторами, говорит эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Первый – это общемировое повышение цен на нефть, второй – увеличение издержек при переработке топлива.

По словам специалиста, страны-участницы ЕАЭС, перерабатывающие нефть на собственных НПЗ, зависят от мировой стоимости этого сырья. По этой причине Беларусь находится в той же самой динамике, что и Россия.

"Говорить о какой-то прямой зависимости цен на топливо в Беларуси от его стоимости в России я бы не стал. Мы полностью обеспечиваем себя моторным топливом и не импортируем его из России. Мы закупаем сырую нефть, перерабатываем ее и полностью покрываем потребности внутреннего рынка. Никакого влияния на наш рынок топливный кризис в России, если он произойдет, не окажет", – заверил Авдонин.

С другой стороны, если правительство РФ решит ввести заградительную пошлину для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, Минск может столкнуться с определенными проблемами, добавил ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

"Сейчас бензин в республике вырабатывается на двух заводах. Это рентабельно, поскольку нефть из России идет в Беларусь со скидкой, ведь российские компании не платят экспортную пошлину. Самая большая интрига в том, введет ли Россия в условиях кризиса ограничения на экспортные операции и в каких объемах. Если да, то топливо для белорусских потребителей подорожает", – подчеркнул он.

Казахстан опасается дефицита

Стоимость топлива в Казахстане традиционно ниже, чем в России. К началу марта бензин АИ-92 стоил в среднем 157 тенге за литр (27,65 российского рубля), АИ-95 – 164 тенге за литр (28,88).

Существенная разница в ценах на российском и казахстанском рынках приводит к тому, что многие автомобилисты из приграничных регионов России предпочитают заправляться в Казахстане, а некоторые и вовсе покупают бензин для последующей перепродажи по российским ценам.

В условиях топливного кризиса в России "серый" экспорт дешевого казахстанского бензина примет угрожающие масштабы и приведет к серьезному дефициту топлива внутри страны, спрогнозировал казахстанский эксперт по нефтегазовому рынку Ерлан Жаукин.

"У нас переток дешевого бензина в Россию уже наблюдается. На заправках в Актюбинской области мы регистрировали случаи, когда на колонку заезжает дизельная фура и заливает в свои баки от двух до четырех тысяч литров бензина. За последние месяцы также фиксируем несвойственные объемы потребления топлива в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях. Признаки возникновения дефицита топлива постепенно проявляются", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 2018 году на фоне топливного кризиса в России правительство Казахстана ограничило вывоз бензина. Не исключено, что такие меры могут повториться и в нынешнем году.

Чтобы не остаться без топлива, Казахстан будет вынужден поднимать цены до уровня российских, заявил экономист Сергей Смирнов. Он напомнил, что летом 2018 года власти республики подняли акцизы на дизельное топливо в 17 раз.

"Наши цены на топливо традиционно следуют на российскими: в России они растут – и у нас тоже, чтобы перетоки уменьшить. В прошлом году стоимость литра АИ-92 составляла примерно 150 тенге, буквально недавно цена поднялась до 152 тенге, а сейчас – уже 157 тенге. Повышение цен в Казахстане вслед за российскими – это не один из возможных сценариев развития событий, это неизбежная реальность", – заключил он.

Кыргызстан в наибольшей опасности

Резкое повышение цен на российских АЗС угрожает Кыргызстану намного больше, чем соседнему Казахстану.

После того, как в начале 2021 года Казахстан в одностороннем порядке прекратил экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан для наращивания объемов топлива на внутреннем рынке, Россия оказалась единственным поставщиком автомобильного бензина в республику.

По данным кыргызской Ассоциации нефтетрейдеров, рост спроса на нефтепродукты в России перед началом полевых работ привел повышению оптово-отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах на 67%. В результате средняя цена АИ-92 в Бишкеке в марте выросла до 45,2 сома за литр (39,37 российского рубля), АИ-95 – до 46,5 сома (40,50). С января цены на горюче-смазочные материалы повысились на 14-16%.

При этом производство нефтепродуктов, согласно данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане ведется на девяти НПЗ. Однако сейчас эти заводы не могут обеспечить внутренние потребности страны в топливе, объяснил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

"Общая производственная мощность заводов составляет 2 млн тонн в год. Они могли бы полностью покрыть внутренний спрос (в 2018 году потребление нефтепродуктов составило 1,7 млн тонн – Sputnik). Но сейчас заводы простаивают, они не готовы работать. Одна из причин – слишком дорогое сырье. К тому же наши НПЗ выпускают топливо низкого качества", – добавил он.

Все эти факторы вынуждают Кыргызстан смотреть на повышение розничных цен на топливо в России с большим беспокойством, признался исполнительный директор НКО "Международный деловой совет" Аскар Сыдыков.

"Повышение цен в России повлечет за собой то же самое в Кыргызстане. Это нас сильно беспокоит, потому что практически все топливо мы получает именно от российских поставщиков", – отметил он.

Топливный кризис в России будет иметь однозначно негативные последствия для жителей республики, подтвердил и экс-советник премьер-министра Кыргызстана Кубат Рахимов.

"Дорогое российское топливо сразу добавит нам пару процентных пунктов по инфляции и окажет влияние на курс валюты. Скорее всего, тогда сом и дальше будет девальвировать. Напомню также, что 95% грузовых перевозок внутри Кыргызстана – это автомобильный транспорт, только 5% – железнодорожный и авиационный. Все затраты будут перекладываться на потребителей, следовательно, подорожают и товары – от 1 до 5%", – спрогнозировал экономист.

Впрочем, учитывая дружеские отношения между Россией и Кыргызстаном, власти двух стран могут заключить соглашения, которые бы застраховали республику от дополнительного повышения оптово-отпускных цен, посчитала советник министра экономики КР Нургуль Акимова.

Армения ищет варианты

Схожее влияние подорожание цен на российском топливном рынке окажет на Армению, поскольку более 60% нефтепродуктов в республику поступает из России, заявил бывший генеральный директор ЗАО "Роснефть – Армения" Артур Аллавердян.

Даже небольшое повышение цен на топливо в России чувствительно, добавил он. Так, в 2020 году цены на розничном рынке в Армении поднимались постепенно, а в последний месяц был зафиксирован скачок на 10%, совпавший с подорожанием топлива в России.

"Цены на горюче-смазочные материалы в Армении традиционно высокие. Не имея общих границ с РФ, нефтепродукты идут к нам по сложному пути: с завода-производителя до портов Черного моря, затем до грузинских портов и через всю Грузию в Армению. Такая схема предполагает огромные затраты на транзит", – объяснил Аллавердян.

Эксперт признал, что существуют и альтернативные поставки, например, из Ирана. В случае повторения кризиса 2018 года в России, доля иранских нефтепродуктов на армянском рынке возрастет.

"С завода-производителя в Иране нефтепродукты до Армении перевозятся в автоцистернах без перевалки. Это в разы уменьшает затраты на логистику и конечную цену для потребителей. Любое потрясение на рынке нефтепродуктов России неминуемо приведет к вытеснению более дорогого российского ресурса иранским", – спрогнозировал он.

Напрасные опасения

Комментируя отчет Счетной палаты, в министерстве энергетики России поспешили успокоить: предпосылок для топливного кризиса нет, а оптовые цены на бензин уже начали снижаться.

"Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам наблюдается снижение оптовых цен на бензин. Производство бензина увеличено, запасы товарные растут, и с начала февраля они выросли уже более чем на треть", – заявил в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель главы ведомства Павел Сорокин.

Опрошенные Sputnik эксперты разделяют позицию российского министерства. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова доклад СП немного устарел.

"Речь шла о том, что к новому году нефтяные компании с правительством не договорились о корректировке механизма демпфирующей надбавки (налоговый вычет для нефтяных компаний – Sputnik). Сейчас правительство пошло навстречу. С 1 мая выплаты из бюджета будут больше, а компании должны увеличить переработку, насытить рынок и сдерживать рост цен на розничном рынке", – сказал он.

С этим согласен и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он подчеркнул, что доклад не был "приговором" российскому топливному рынку.

"Счетная палата просто обозначила существующие риски, о которых еще с 2018 года говорили и нефтяники. Существовали некоторые противоречия между министерством финансов и компаниями. Минфин все-таки пошел на уступки. Я думаю, ситуация будет благополучно разрешена. Кризиса, скорее всего, не будет", – спрогнозировал он.

Несмотря на это, определенное повышение цен может ждать страны ЕАЭС в 2025 году, когда в Союзе будет сформирован общий рынок нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что создание такого рынка приведет к отмене пошлин во взаимной торговле и унификации стандартов на нефть и топливо.

"Одинаковые технические требования сопряжены с ростом средних цен. Если в странах Союза запретят производство бензина и дизеля низкого класса, то цены на топливо вырастут. Чем выше качество – тем дороже топливо", – пояснила Нургуль Акимова.

При формировании общего рынка цены на топливо на всем пространстве ЕАЭС будут "подтягиваться" к российским, не сомневается Сергей Смирнов.

"Понятно, что цены будут ориентироваться не на казахстанские или какие-либо другие, а на российские. Ниже, чем в России, топливо стоить не будет, дороже – возможно. Я думаю, к 2025 году произойдет постепенное выравнивание цен во всех странах ЕАЭС", – заключил экономист.