Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Беларуси. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на указ российского президента.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сообщениях не указано, кто сменит Мезенцева на посту руководителя дипмиссии.

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Как ранее Минске после ухода Дмитрия Мезенцева">сообщали российские СМИ, диппредставительство в Минске возглавит Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет российскую дипмиссию в Латвии. Его кандидатуру уже одобрили в Госдуме . Самому Мезенцеву прочат пост госсекретаря Союзного государства.