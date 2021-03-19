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Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси
19.03.2021 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Беларуси. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на указ российского президента.
В сообщениях не указано, кто сменит Мезенцева на посту руководителя дипмиссии.
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Как ранее Минске после ухода Дмитрия Мезенцева">сообщали российские СМИ, диппредставительство в Минске возглавит Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет российскую дипмиссию в Латвии. Его кандидатуру уже
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Как ранее сообщали российские СМИ, диппредставительство в Минске возглавит Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет российскую дипмиссию в Латвии.
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