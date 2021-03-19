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Лукашенко объявил Рапоте благодарность и освободил от должности госсекретаря Союзного государства
19.03.2021 20:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства.
Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление № 1 «О Государственном секретаре Союзного государства», касающееся освобождения от должности Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева.
В этот же день также принята Директива № 1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства, сообщает пресс-служба.
Напомним, сегодня ранее Владимир Путин
Григорий Рапота — второй государственный секретарь Союзного государства. В феврале 2016 года его полномочия были продлены на очередной четырехлетний срок, публичной информации о дальнейшем продлении полномочий не было. Его предшественником на этом посту в 2000—2011 годах был Павел Бородин. Рапота перешел на должность с поста полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.
Месяц назад Лукашенко
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На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев.
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