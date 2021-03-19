Лукашенко объявил Рапоте благодарность и освободил от должности госсекретаря Союзного государства

Источник материала: Tut.by

Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства.

На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев.





Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление № 1 «О Государственном секретаре Союзного государства», касающееся освобождения от должности Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева.

В этот же день также принята Директива № 1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства, сообщает пресс-служба.

Напомним, сегодня ранее Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла России в Беларуси.

Григорий Рапота — второй государственный секретарь Союзного государства. В феврале 2016 года его полномочия были продлены на очередной четырехлетний срок, публичной информации о дальнейшем продлении полномочий не было. Его предшественником на этом посту в 2000—2011 годах был Павел Бородин. Рапота перешел на должность с поста полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.





Месяц назад Лукашенко наградил Рапоту орденом Почета за «значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России».