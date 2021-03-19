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Развитие, модернизация и экспорт молочной продукции. Президент посетил Гродненскую область
19.03.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTО результатах модернизации белорусской переработки, экспортных поставках наших продуктов, "драке вакцин" и даже народном единстве. Обо всем этом шла речь сегодня в Гродно. Именно в этом регионе сегодня прошел рабочий день Президента.
Глава государства побывал на предприятии "Молочный мир" и пообщался с коллективом завода. Время показало, что решение пойти по пути модернизации молокоперерабатывающих предприятий было очень своевременным. Сегодня экспорт продовольствия приносит серьезные деньги. Наши производители осваиваются и разворачиваются на привлекательном китайском рынке. Качество позволяет. А белорусские деликатесы не стыдно презентовать коллегам-президентам. Но Александр Лукашенко просит не обижать крестьян, которые вкладывают труд и душу в землю. Кстати, вот-вот аграрии массово выйдут в поля - готовность к посевной кампании тоже затронули.
Из Гродно репортаж Натальи Бреус.
К посевной кампании готовы!До 90-х хозяйство носило гордое название "Путь коммунизма", потом "Обухово". И вот уже три года это СПК имени Сенько. В память о председателе, который бессменно руководил здесь почти полвека, вывел в передовики. Прошлогодние 90 центнеров с гектара не шутки. В этом не намерены снижать планку, как бы не назывались.
Аграрии и, правда, на низком старте. Вот-вот массово выйдут в поля. Тех, кто трудится на земле, можно назвать метеозависимыми. Условия работы во многом диктует небесная канцелярия. Но какие бы сюрпризы не готовила погода, технологии - наше все.
В. Караник о посевной кампании в области: рисков не видим
О готовности региона доклад губернатора Президенту. Старт посевной кампании для президентского пула верный знак - в кабинетах не засидишься. Готовься в прямом смысле работать в полях.
Итоги работы Гродненского региона
О насущном и итогах расскажет глава региона. Забот хватает. И без Гродноазота, за который еще только предстоит взяться. В работе сразу несколько важных проектов: и реконструкция моста, и строительство онкодиспансера, новый комплекс хлопковой пряжи в Сморгони и деревообрабатывающий завод в Свислочи. Это из заметного. И это несмотря на то, как в 2020 пришлось непросто. Всем. Гродненцы удержались, не упали. Спасло в том числе и село.
Ставка на молоко
Главный козырь этого СПК - производство молока. Ежегодно прибавляют, а молоко здесь почти 100 % класса экстра. Заниматься им выгодно - всегда копейка.
Качественное молоко начинается с фермы. Это давно не секрет. Чем живут в этом СПК, рассказывают Александру Лукашенко. Подошли с умом, не снесли под ноль то, что было, кое-что обновили. Но нужно двигаться дальше. Успех зависит от кормов, технологии и людей. Да, сейчас все больше автоматики, роботами на ферме никого не удивишь. Но специалистов ими не заменишь. Неслучайно заходит разговор о кадрах.
"Молочный мир": качество, экспорт, технологии
Пока глава государства был в полях, его ждали на предприятии "Молочный мир". Каждый день завод перерабатывает тонн 700 молока. Это километр молоковозов. Из Обухова в том числе. Связями с производителями дорожат. Это важно, чтобы вся цепочка работала. Ведь от этого в итоге зависит и ассортимент. Здесь он приличный - от разнообразной молочки до сыров и мороженого. Больше половины уходит на экспорт.
Марина Аникеева, гендиректор ОАО "Молочный мир": "Были моменты, когда было очень тревожно и тяжело. Когда по миру пошла пандемия, когда целыми странами фактически был объявлен локдаун. Конечно, люди меняют свой образ жизни, меняют свой подход и соответственно меняется и структура поставки питания. Но достаточно быстро перестроились. Поэтому в конечном итоге по году, я бы сказала, что даже получился хороший плюс. Новые рынки были, конечно. Когда традиционные рынки встают в стопор, ты вынужден искать новые рынки. Вообще все, что нас не ломает, делает нас сильнее. Я могу смело сказать, что пандемия нас не сломала".
Вдвое производство выросло за последние 5 лет. Работают рентабельно. А вообще из небольшого цеха завод превратился в молочный город. Экскурсия для высокого гостя начинается в лаборатории. С чувством, с толком, с расстановкой. Рассказывают про каждый шаг. Также щепетильно здесь относятся и к качеству.
Сырное дело
Модернизируют на предприятии творожный цех. Есть новые линии для мягких сыров. Гордостью предприятия является цех твердых сыров, построенный лет пять назад. Весь процесс - от поступления сырья до готовой продукции - без вмешательства человека. Мастера только следят за технологическими процессами.
Иветта Наруш, мастер-сыродел ОАО "Молочный мир": "Сыры варятся как постовые, так и насыпные. Различные технологии у этих сыров. Сроки созревания тоже различные. Сыр в самой начальной стадии: входит само изготовление сыра, дальше идет прессование, посолка сыра, обсушка, упаковка и созревание. Разный сыр созревает в свое время. Есть от 15 суток до года. У нас самый большой срок созревания - это пармезан - год. У нас сыры с различными наполнителями - это трюфель, пажитник, лисички, топленое молоко. Сыры бывают из различной закваски, которые придают свой специфический вкус и аромат".
Президент: это вкусно!
Все производство устроено так, что молока и не видно. Увидеть можно разве что настоящие сырные горы. Но ароматы такие, что без дегустации не обойтись.
О вкусах не спорят - каждому по душе свой вариант. Но как бы ни было вкусно - сырная диета точно не для всех. А вот отказаться от мороженого невозможно. Тем более, что местное - как из детства. И точно создает праздничное настроение.
А. Лукашенко о "Молочном мире": Для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление
Общаясь с коллективом "Молочного мира" Президент признается: визиты на такие предприятия его вдохновляют. Ведь сразу видно, что усилия по модернизации белорусской молочки были не зря.
"Хотелось посмотреть на ведущее предприятие в области и одно из лучших в стране. Это первое. Второе - личное. Лет 15 назад я пытался вас вразумить и толкнуть на путь модернизации тех молочных предприятий (молокозаводов, как мы их называли), которые были в нашей стране. Это одно из великих достижений Беларуси наряду с деревообработкой. В свое время мы вовремя спохватились и привели в порядок эти предприятия. Молокоперерабатывающие предприятия в Беларуси все очень хорошие. Если бы мы тогда не сделали, не имели бы такого эффекта", - сказал Александр Лукашенко.
При этом Президент подчеркнул: для него посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление. "Чувствую, что как-то приложился к этому делу".
Президент о диверсификации экспорта: надо опираться на многие точки
Когда-то экспорт приносил предприятию 15 миллионов долларов. Сегодня в 10 раз больше. Портфель заказов - в 4-х десятках стран.
"Надо опираться на многие точки. Чем больше этих точек, тем устойчивее будет система, - сказал Александр Лукашенко. - Мы как-то пробираемся, торгуем, продаем и даже в дальнее зарубежье: вы уже и в Сингапур забрались".
А. Лукашенко: Белорусские предприятия прорвались на китайский рынок и теперь разворачиваются там
На Китай пошли поставки не так давно. Но хочется больше. Продвигаться производителям там ой как непросто, но уж очень рынок Поднебесной - лакомый кусок.
Глава государства рассказал, что договоренность о поставках белорусской продукции в Китай была достигнута на высшем уровне, иначе туда попасть практически невозможно.
"Это огромный рынок, туда стремятся все. И не такие "монстры" как мы. Мы для них малыши. Но, тем не менее, они с нами имеют добрые отношения, - сказал Александр Лукашенко. - Я не скажу, что он всегда для нас премиальный, то есть самый лучший. Но это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. Тогда мы не так будем зависимы от одного покупателя. Поэтому мы прорвались на этот рынок, разворачиваемся там".
В подарок - только новинки!
За белорусские продукты Александру Лукашенко не стыдно. Сыры, мясные деликатесы, сладости - все это часто можно увидеть в корзине подарков для коллег-президентов!
Александр Лукашенко отметил, что в такие подарочные наборы, которые вручаются зарубежным лидерам, в том числе и Владимиру Путину, всегда отбираются продовольственные новинки. И его российский коллега никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов, подчеркнул Президент.
"Подарки - это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там был и ваш продукт", - сказал глава государства. По его словам, отношение Владимира Путина и в целом россиян к белорусской продукции самое хорошее.
Кстати, без подарка не отпустили гродненцы главу государства. Презентовали новинку - твердый сыр "Президент". Не каждый продукт можно вот так запросто продавать под этой маркой. Но гродненским производителям Президент доверяет!
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О результатах модернизации белорусской переработки, экспортных поставках наших продуктов, "драке вакцин" и даже народном единстве. Обо всем этом шла речь сегодня...
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