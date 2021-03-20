Румас номинирован в наблюдательный совет крупного российского госбанка

Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка. Распоряжение правительства, которым утвержден список кандидатов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 18 марта.





Из списка кандидатов следует, что набсовет Россельхозбанка обновится наполовину. Одним из кандидатов является Сергей Румас. Правда, он указан как глава набсовета Минского тракторного завода. Однако сейчас Румас не занимает этот пост.

По информации TUT.BY, экс-премьера Беларуси внесли в список кандидатов в набсовет Россельхозбанка еще в конце 2020 года. Он на тот момент де-юре руководил набсоветом МТЗ. Однако в январе 2021 году Совмин утвердил представителем государства в органах управления тракторного завода вице-премьера Юрия Назарова.

Россельхозбанк — это российский госбанк, крупнейший кредитор агропромышленного комплекса России. Набсовет банка возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который является старшим сыном секретаря Совета безопасности России, экс-директора ФСБ Николая Патрушева.

Сергей Румас покинул пост премьер-министра Беларуси в июне 2020 года, когда Александр Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес.

В феврале 2021 года задержали друзей Румаса. Сам он в это время был в Лондоне и Казахстане. Позже экс-премьер сказал TUT.BY, что находится в Англии, не имеет политических амбиций и намерен вернуться к работе в финансовой сфере.