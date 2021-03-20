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Румас номинирован в наблюдательный совет крупного российского госбанка
20.03.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка. Распоряжение правительства, которым утвержден список кандидатов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Из списка кандидатов следует, что набсовет Россельхозбанка обновится наполовину. Одним из кандидатов является Сергей Румас. Правда, он указан как глава набсовета Минского тракторного завода. Однако сейчас Румас не занимает этот пост.
По информации TUT.BY, экс-премьера Беларуси внесли в список кандидатов в набсовет Россельхозбанка еще в конце 2020 года. Он на тот момент де-юре руководил набсоветом МТЗ. Однако в январе 2021 году Совмин
Россельхозбанк — это российский госбанк, крупнейший кредитор агропромышленного комплекса России. Набсовет банка возглавляет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который
Сергей Румас покинул пост премьер-министра Беларуси в июне 2020 года, когда Александр Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес.
В феврале 2021 года задержали друзей Румаса. Сам он в это время был в Лондоне и Казахстане. Позже экс-премьер
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По информации TUT.BY, экс-премьера Беларуси внесли в список кандидатов в набсовет Россельхозбанка еще в конце 2020 года. Он на тот момент де-юре руководил набсоветом...
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