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Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу, просто обсудил в общих чертах

20.03.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко заявил, что не обещал Владимиру Путину конституционную реформу, эта тема касается только белорусского народа. Об этом он заявил во время рабочей поездки на Гродненщину.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Все начали там пописывать: да, вот Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас, собственного народа. Какое имеет отношение Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме в общих чертах, — заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что президент России просто интересовался его планами и мыслями на этот счет.

Лукашенко также высказался о сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что Беларусь всегда готова в братском ключе выстраивать отношения, но на колени ни перед кем не станет.

— Мы никогда не встанем ни перед кем на колени, даже перед братьями. А вы, если братья, и хотите, чтобы мы были с вами — добром, добром подтягивайте нас. Не закрывайте миру молочному рынки, чтобы они могли продавать. Мы же дополняем, у них же не хватает этой продукции. Вот, у нас был такой с ним разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо. Но когда вы нас начинаете искусственно где-то наклонять — извините, мы вынуждены отвечать.

О Конституционной реформе в Беларуси Путин впервые упомянул в сентябре прошлого года в Сочи на первой после белорусских президентских выборах встрече с Лукашенко.- Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, это логично, своевременно, целесообразно, — заявил Путин.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии. В нее вошли 36 человек. Возглавил — председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

(Цитаты по СТВ)

 
 
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Лукашенко также высказался о сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что Беларусь всегда готова в братском ключе выстраивать отношения, но на колени ни перед кем не...
 
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