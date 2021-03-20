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Волонтеру «Весны» Марфе Рабковой на 3 месяца продлили срок ареста

21.03.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координатору волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марфе Рабковой продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 17 июня. Девушка находится за решеткой уже полгода.
«Если вернуться, я бы ее не отговаривал от «Весны». Разговор с мужем волонтера Рабковой. Ей грозит 12 лет тюрьмы

Марфа Рабкова вместе с мужем Вадимом Жеромским была брутально задержана в сентябре, супруга позже отпустили в статусе свидетеля по ст. 293, а Марфе предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности). В феврале, когда заканчивался полугодовой срок содержания под стражей, Рабковой выдвинули обвинения еще по двум статьям. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

 
 
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Координатору волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марфе Рабковой продлили срок содержания под стражей еще на три месяца - до 17...
 
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