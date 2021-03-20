Волонтеру «Весны» Марфе Рабковой на 3 месяца продлили срок ареста

Источник материала: Tut.by

Координатору волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марфе Рабковой продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 17 июня. Девушка находится за решеткой уже полгода.

Марфа Рабкова вместе с мужем Вадимом Жеромским была брутально задержана в сентябре, супруга позже отпустили в статусе свидетеля по ст. 293, а Марфе предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности). В феврале, когда заканчивался полугодовой срок содержания под стражей, Рабковой выдвинули обвинения еще по двум статьям. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.