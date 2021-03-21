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МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее ожидаемого
21.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар - Sputnik. Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, сообщил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.
В январе специалисты организации прогнозировали глобальный рост в 2021 году на уровне 5,5 процента, привел цифры он. Однако сейчас заметны перспективы более быстрого восстановления: на ситуацию положительно повлияли дополнительные фискальные стимулы, особенно в США, а также перспективы более широкой вакцинации.
"Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным", – констатировал Окамото. Хотя процесс восстановления был более активным во второй половине 2020 года, ВВП большинства стран сохраняется на уровне намного ниже допандемийного, пояснил он.
При этом растет разрыв между странами с развитой экономикой и развивающимися государствами.
По прогнозу МВФ, "совокупный доход на душу населения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22 процента ниже, чем был бы без пандемии". В результате около 90 миллионов человек окажутся за чертой крайней бедности.
Риски сохраняются
Перспективы экономического восстановления по-прежнему достаточно туманные. Неизвестно, насколько затяжным окажется кризис сферы здравоохранении, как быстр в се страны получат доступ к вакцинам (он весьма неравномерен и в развитых, и в развивающихся государствах).
Сложность в том, что в странах с низким уровнем дохода масштабной вакцинации может не быть ранее 2022 года.
"И это проблема: эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех", подчеркнул Окамото.
Кроме всего этого, первый замглавы МВФ отметил неопределенность в отношении эффективности политических действий и различия в возможностях разных стран: финансовые возможности ряда из них ограничены.
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Восстановление мировой экономики – неполное и неравномерное, растет разрыв между странами с развитой экономикой и развивающимися государствами, отметили в МВФ.
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