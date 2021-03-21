ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее ожидаемого

21.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, сообщил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

В январе специалисты организации прогнозировали глобальный рост в 2021 году на уровне 5,5 процента, привел цифры он. Однако сейчас заметны перспективы более быстрого восстановления: на ситуацию положительно повлияли дополнительные фискальные стимулы, особенно в США, а также перспективы более широкой вакцинации. 

"Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным", – констатировал Окамото. Хотя процесс восстановления был более активным во второй половине 2020 года, ВВП большинства стран сохраняется на уровне намного ниже допандемийного, пояснил он.

При этом растет разрыв между странами с развитой экономикой и развивающимися государствами.

По прогнозу МВФ, "совокупный доход на душу населения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22 процента ниже, чем был бы без пандемии". В результате около 90 миллионов человек окажутся за чертой крайней бедности.

Риски сохраняются

Перспективы экономического восстановления по-прежнему достаточно туманные. Неизвестно, насколько затяжным окажется кризис сферы здравоохранении, как быстр в се страны получат доступ к вакцинам (он весьма неравномерен и в развитых, и в развивающихся государствах).

Сложность в том, что в странах с низким уровнем дохода масштабной вакцинации может не быть ранее 2022 года.

"И это проблема: эта пандемия действительно закончится только тогда, когда закончится для всех", подчеркнул Окамото.

Кроме всего этого, первый замглавы МВФ отметил неопределенность в отношении эффективности политических действий и различия в возможностях разных стран: финансовые возможности ряда из них ограничены.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановление мировой экономики – неполное и неравномерное, растет разрыв между странами с развитой экономикой и развивающимися государствами, отметили в МВФ.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by