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Глава МИД Литвы призвал европейские страны расследовать действия белорусских силовиков

21.03.2021 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«ЕС должен показать людям в Беларуси, что на ее пути к демократии и процветанию Европа является союзницей», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.


Габриэлюс Ландсбергис. Фото: пресс-служба МИД Литвы

«Мы не должны просто наблюдать за происходящим. Так как российский президент Путин воспользуется ситуацией, создаст партии и их лидеров, как он уже сделал в других государствах. Поэтому европейцы должны усилить свою активность», — считает Ландсбергис.

На вопрос, уменьшается ли протестное движение в Беларуси, глава литовской дипломатии заявил: «Мы не можем себе представить, через что проходят люди в Беларуси, сколько из них попадают в тюрьму, сколько из них пытают, сколько из них теряют работу. У них забирают те маленькие свободы, которые у них еще остались. Но мне кажется, что в Беларуси перешли черту, за которой назад пути нет. Люди больше не верят режиму. Вопрос только в том, как долго еще режим продержится».

По словам Ландсбергиса, в Литву постоянно прибывают политические беженцы из Беларуси, многие из них на родине подвергались пыткам. «Пройдет много времени, пока от белорусской юстиции можно будет добиться справедливости. Здесь мы можем помочь. В Литве началось расследование нескольких дел в отношении белорусских силовиков», — отметил министр и призвал европейские страны, законодательство которых предусматривает принцип универсальной юрисдикции, присоединиться к расследованию таких случаев. «Это будет знак настоящей солидарности», — заявил Ландсбергис, комментируя призыв белорусского демократического лидера Светланы Тихановской в адрес Евросоюза активнее выступать в поддержку народа.

17 марта в Берлине литовский министр встретился со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Поддержка белорусского гражданского общества была одной из тем переговоров, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

 
 
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На вопрос, уменьшается ли протестное движение в Беларуси, глава литовской дипломатии заявил: «Мы не можем себе представить, через что проходят люди в Беларуси,...
 
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