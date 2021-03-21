ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержали лидера социал-демократов Игоря Борисова

21.03.2021 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске задержан лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Об этом в Facebook сообщила жена политика.


Фото: Радыё Свабода

Как пишет Елена Борисова, в момент задержания Игоря она вместе с ребенком находилась рядом. Причина задержания политика пока неизвестна.

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) — одна из тех, кто подписал поданную в Мингорисполком заявку на празднование Дня Воли.

Заявка на проведение Дня Воли была подана, напомним, от имени трех юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП.

Как рассказал сегодня «Радыё Свабода» председатель Партии БНФ Григорий Костусев, городские власти пока ответ на заявку не дали.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет Елена Борисова, в момент задержания Игоря она вместе с ребенком находились рядом. Причина задержания политика пока неизвестна.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Литвы призвал европейские страны расследовать действия белорусских силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by