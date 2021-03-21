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В Минске задержали лидера социал-демократов Игоря Борисова
21.03.2021 15:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержан лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Об этом в Facebook
Как пишет Елена Борисова, в момент задержания Игоря она вместе с ребенком находилась рядом. Причина задержания политика пока неизвестна.
Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) — одна из тех, кто
Заявка на проведение Дня Воли была подана, напомним, от имени трех юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП.
Как рассказал сегодня «Радыё Свабода» председатель Партии БНФ Григорий Костусев, городские власти пока ответ на заявку не дали.
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Как пишет Елена Борисова, в момент задержания Игоря она вместе с ребенком находились рядом. Причина задержания политика пока неизвестна.
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