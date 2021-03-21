В Минске задержали лидера социал-демократов Игоря Борисова

Источник материала: Tut.by

В Минске задержан лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Об этом в Facebook сообщила жена политика.



Фото: Радыё Свабода

Как пишет Елена Борисова, в момент задержания Игоря она вместе с ребенком находилась рядом. Причина задержания политика пока неизвестна.

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) — одна из тех, кто подписал поданную в Мингорисполком заявку на празднование Дня Воли.

Заявка на проведение Дня Воли была подана, напомним, от имени трех юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП.

Как рассказал сегодня «Радыё Свабода» председатель Партии БНФ Григорий Костусев, городские власти пока ответ на заявку не дали.