В Беларуси повышают цену на платину и серебро, скупаемые у населения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар – Sputnik. Цены на скупку некоторых драгоценных металлов повышаются в Беларуси со вторника, 23 марта, соответствующее постановление министерства финансов №24 от 16 марта опубликовано на портале Pravo.by.

Таким образом, 1 грамм платины 950-й пробы дорожает более чем на 20 рублей – теперь он будет стоить 82,20 рублей вместо прежних 61,37 рублей.

Цена грамма серебра 750-й пробы с 23 марта составит 1 рубль 43 копейки (ранее – 1 рубль 36 копеек); 800-й – 1 рубль 53 копейки (ранее – 1 рубль 45 копеек); 875-й – 1 рубль 67 копейки (ранее 1 рубль 58 копеек); 916-й – 1 рубль 75 копеек (ранее 1 рубль 66 копеек); 925-й – 1 рубль 77 копеек (ранее 1 рубль 67 копеек); 960-й – 1 рубль 83 копейки (ранее 1 рубль 74 копейки).

Уменьшились цены на скупку золота всех проб. Один грамм 375-й ныне будут скупать за 47,82 рубля (ранее 52,44); 500-й - за 63,76 рубля (ранее 69,92); 583-й и 585-й – за 74,59 рубля (ранее 81,80); 750-й – за 95,63 рубля (ранее 104,87); 900-й – за 114,76 рубля (ранее 125,85); 916-й – 116,80 рубля (ранее 128,08); 950-й – за 121,13 рубля (ранее 132,84). Самую чистую, 958-ю пробу, государство будет скупать за 122,15 рубля (ранее 133,96).

Новое постановление Минфина вступает в силу с 23 марта.