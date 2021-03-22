От $58 в месяц. Обзор дешевых дач в аренду на лето под Минском

В аг. Острошицы, что в 19 километрах от МКАД можно снять домик с баней и большим участком в 25 соток. Собственник признается – дом старый, интерьер подгулявший, но крыша не течет, печь-лежанка не подводит (разжигается сходу, тепло держит несколько дней, не дымит), а на огороде много клубники, малины, яблок, три вишни, прекрасно растут овощи. Вода в доме, отопление печное, электричество и газ есть. В доме работает интернет, есть телефон и телевизор. Цена за месяц – $100.