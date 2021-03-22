От $58 в месяц. Обзор дешевых дач в аренду на лето под Минском

Чем ближе лето, тем сильнее тянет на природу. Если купить дачу пока не вариант, ее можно снять. В подборке - дачи в пределах$160 в месяц и 50 километрах от Минска. Там можно жарить шашлыки, дышать свежим воздухом и не носить маску.
За $ 58 в месяц можно снять дом в деревне Варшавка (30 километров от МКАД). Площадь сруба – 50 «квадратов», площадь участка – 10 соток. В доме есть печь (на ней можно спать), необходимая мебель, холодильник, интернет, газовая плита, электричество, холодная вода и местная канализация. На участке есть место для шашлыка, а так же большая овчарка (из-за этого с животными и детьми сюда нельзя).
В аг. Острошицы, что в 19 километрах от МКАД можно снять домик с баней и большим участком в 25 соток. Собственник признается – дом старый, интерьер подгулявший, но крыша не течет, печь-лежанка не подводит (разжигается сходу, тепло держит несколько дней, не дымит), а на огороде много клубники, малины, яблок, три вишни, прекрасно растут овощи. Вода в доме, отопление печное, электричество и газ есть. В доме работает интернет, есть телефон и телевизор. Цена за месяц – $100.
А это небольшой домик, который можно арендовать в Дзержинске (27 километров от МКАД). Площадь объекта – 50 «квадратов», площадь участка – 15 соток. С коммуникациями здесь порядок – отопление на газу, канализация центральная, в дом введена вода, есть электричество и газ. Сам дом построен в 1980 году, внутри есть нехитрая мебель для жизни, холодильник, на участке – место для шашлыков, хозпостройки. Недалеко есть лес и озеро. Арендовать дом можно за $140 в месяц.
В деревне Тресковщина (25 км от Минска по Раковскому направлению) в длительную аренду можно снять дом и 30 соток земли в очень красивом месте. На территории участка сад, а вокруг лес, рядом озеро, старая мельница, река Ислочь, криница. Дом без удобств (туалет на улице), отопление печное, электрчиество есть, вода – колодец. На территории есть большой сарай, участок огорожен. Снять дом можно за $145 в месяц.
Дача находится в 40 километрах от МКАД (выезд в направлении Шабаны на М4). Почти до дома ведет асфальтированная дорога, лишь последние 2 километра придется проехать по гравийке. В доме две комнаты и кухня, есть электричество, свет, холодная вода, печное отопление. На участке водопровод садового товарищества, хоз вода на сезон, для питьевой воды нужно идти к общей скважине. Участок ухожен и огорожен, со стороны дороги установлены въездные ворота для парковки автомобиля. До леса 5 минут пешком.
В 30 километрах от МКАД в деревне Костюки можно снять дачу, площадью 100 квадратных метров. Постройка двухэтажная с цокольным уровнем (там находится санузел). Всего в доме три спальни, вместительность – на 7 человек. Отопление печное, вода горячая, есть газ и электричество. Из приятного – есть баня с проведенной водой, место для шашлыка, стиральная машина - все, что нужно для жизни. Стоимость – 400 руб/месяц, 200 руб./неделя, 100 руб./выходные.
Если 30 километров – много, то снять дачу на лето можно и в 3 километрах от МКАД. Небольшой дом сдается в Прилукской Слободе. Домик рассчитан на троих, отопление паровое на твердом топливе, есть электричество, канализация местная. Из благ – современный ремонт, мебель, интернет и техника. Площадь участка – 15 соток, площадь дома – 25 «квадратов».
Завершает подборку 100-метровый дом в деревне д. Лапинцы (38 км от МКАД в Раковском направлении). Дом кирпичный, отопление печное, электричество есть, вода только холодная, санузел на улице. Интерьер достаточно простой, но участок большой – 25 соток. Здесь можно жарить шашлыки, отдыхать и загорать. Сдается дом за $160 в месяц.