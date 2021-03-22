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"Строители не воспринимали меня всерьез". Блогер Надежда о том, как за $60 тысяч построить дом мечты в садовом товариществе

22.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Земельные участки в садовых товариществах обычно стоят дешевле наделов в деревнях или городских поселках. Причин тому несколько: более высокие коммунальные платежи, отсутствие постоянной регистрации, сезонность "воды" (и такое бывает) и небольшая площадь участков. Хватает и предрассудков. Однако блогер Надежда не побоялась построить коттедж за $60 тысяч в садовом товариществе "Нива-Ф", и рассказывает об этом в новом выпуске рубрики "Как я построил". К слову, мы уже были у Надежды в гостях ровно год назад. Посмотреть, что изменилось, можно здесь.

"Строители не воспринимали меня всерьез". Блогер Надежда о том, как за тысяч построить дом мечты в садовом товариществе
"Строители не воспринимали меня всерьез". Блогер Надежда о том, как за тысяч построить дом мечты в садовом товариществе

Содержание ролика:

0:00 — о чем этот выпуск

0:33 — когда начали строить и что за это время сделали

0:52 — на каком этапе стройка сейчас

1:08 — сколько уже вложено денег и сколько планируется еще потратить

2:18 — что стало самым дорогим во время строительства

2:54 — можно ли построить дом самостоятельно

3:30 — какую работу в доме делали собственными силами

4:24 — легко ли девушке общаться со строителями

5:25 — что должен знать тот, кто покупает участок в садовом товариществе

6:30 — почему участки в садовом товариществе стоят дешево

7:30 — сколько стоят коммунальные платежи на дом

8:39 — самая большая ошибка во время строительства

9:56 — самое правильное, что было сделано в доме

10:24 — не надоедает ли подниматься на второй этаж

10:45 — сколько стоила лестница

11:18 — что изменилось после переезда в дом

12:18 — напрягает ли дорога до Минска

12:57 — правда ли, что в дом надо постоянно вкладывать деньги

13:08 — что должен знать тот, кто хочет построить дом

13:47 — дом или квартира

 
Теги: Минск
 
 
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Земельные участки в садовых товариществах обычно стоят дешевле наделов в деревнях или городских поселках. Причин тому несколько: более высокие коммунальные...
 
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