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"Строители не воспринимали меня всерьез". Блогер Надежда о том, как за $60 тысяч построить дом мечты в садовом товариществе
22.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Земельные участки в садовых товариществах обычно стоят дешевле наделов в деревнях или городских поселках. Причин тому несколько: более высокие коммунальные платежи, отсутствие постоянной регистрации, сезонность "воды" (и такое бывает) и небольшая площадь участков. Хватает и предрассудков. Однако
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"Строители не воспринимали меня всерьез". Блогер Надежда о том, как за $60 тысяч построить дом мечты в садовом товариществе
Земельные участки в садовых товариществах обычно стоят дешевле наделов в деревнях или городских поселках. Причин тому несколько: более высокие коммунальные...
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