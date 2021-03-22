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Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка

22.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самопровозглашенная Республика Ужупис – богемный район Вильнюса, который прекрасно знают многие белорусы. Это там принята шуточная, но реально работающая конституция (помните, про «каждый имеет право любить и опекать кошку»?). Это там модные кафе соседствуют с городскими трущобами. Это там улицы наполнены странными скульптурами и сумасшедшими граффити. Так вот, прямо сейчас в Ужуписе продается необычная квартира площадью всего 12 метров.

Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка

Крохотная квартира находится на улице Полоцкой (Polocko), откуда раньше начинался старый тракт на Полоцк. Она располагается в кирпичном доме 1940 года постройки на втором из трех этажей. По расположению дом − всего в нескольких минутах ходьбы от бронзового Ангела Ужуписа.

Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка

Квартира продается с мебелью и бытовой техникой. В помещении сделан ремонт: уложен ламинат, стоят пластиковые окна, поклеены обои.

Автор объявления сообщает, что если квартиру сдавать в аренду, то доход от этого «предприятия» составит 8-9% годовых.

Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка

Единственный минус «малютки» − санузел общего пользования. Какое количество жителей дома пользуется общественным WC− не уточняется.

Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка

Из плюсов – протекающая рядом река, развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, ну и постоянное вдохновение от всех этих русалок-роялей-зебр и прочих богемных штучек.

Приобрести необычную квартиру можно за 37,5 тысяч евро.

Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка

 
 
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Самопровозглашенная Республика Ужупис – богемный район Вильнюса, который прекрасно знают многие белорусы. Это там принята шуточная, но реально работающая...
 
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