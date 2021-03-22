|
Что можно разместить на 12 "квадратах"? В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка
22.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самопровозглашенная Республика Ужупис – богемный район Вильнюса, который прекрасно знают многие белорусы. Это там принята шуточная, но реально работающая конституция (помните, про «каждый имеет право любить и опекать кошку»?). Это там модные кафе соседствуют с городскими трущобами. Это там улицы наполнены странными скульптурами и сумасшедшими граффити. Так вот, прямо сейчас в Ужуписе
Фото: realting.com, travelblog.lv
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самопровозглашенная Республика Ужупис – богемный район Вильнюса, который прекрасно знают многие белорусы. Это там принята шуточная, но реально работающая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)