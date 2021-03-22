Из плюсов – протекающая рядом река, развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, ну и постоянное вдохновение от всех этих русалок-роялей-зебр и прочих богемных штучек.

Приобрести необычную квартиру можно за 37,5 тысяч евро.