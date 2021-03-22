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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ расширяет сотрудничество со странами ЕАЭС Жодинский БелАЗ намерен увеличить экспорт в страны дальнего зарубежья, используя кредитно-финансовые инструменты Евразийского банка развития. Как отметил,...

Жодинский БелАЗ намерен, используя кредитно-финансовые инструменты Евразийского банка развития. Как отметил, посещая производство, министр промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, динамика продаж карьерной и другой техники хорошая: за весь прошлый год в страны ЕАЭС поставлено 232 машины, а за два месяца этого года уже почти 90.Кроме того, в рамках инновационной промышленной кооперацииСегодня среди популярных моделей Белорусского автозавода карьерные самосвалы грузоподъемностью 220 и 240 тонн. В тройке экспортных лидеров также 130- и 55-тонные БелАЗы.