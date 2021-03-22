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БелАЗ расширяет сотрудничество со странами ЕАЭС
22.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЖодинский БелАЗ намерен
Кроме того, в рамках инновационной промышленной кооперации
Сегодня среди популярных моделей Белорусского автозавода карьерные самосвалы грузоподъемностью 220 и 240 тонн. В тройке экспортных лидеров также 130- и 55-тонные БелАЗы.
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Жодинский БелАЗ намерен увеличить экспорт в страны дальнего зарубежья, используя кредитно-финансовые инструменты Евразийского банка развития. Как отметил,...
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