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БелАЗ расширяет сотрудничество со странами ЕАЭС

22.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Жодинский БелАЗ намерен увеличить экспорт в страны дальнего зарубежья, используя кредитно-финансовые инструменты Евразийского банка развития. Как  отметил, посещая производство, министр промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, динамика продаж карьерной и другой техники хорошая: за весь прошлый год в страны ЕАЭС поставлено 232 машины, а за два месяца этого года  уже почти 90.
Кроме того, в рамках инновационной промышленной кооперации БелАЗ сотрудничает и с российскими компаниями "Роснано" и "Росатом"
Сегодня среди популярных моделей Белорусского автозавода   карьерные самосвалы грузоподъемностью 220 и 240 тонн. В тройке экспортных лидеров также 130- и 55-тонные БелАЗы.  

 
 
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Жодинский БелАЗ намерен увеличить экспорт в страны дальнего зарубежья, используя кредитно-финансовые инструменты Евразийского банка развития. Как  отметил,...
 
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