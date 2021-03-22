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Более трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в 2020 году касались торговли

22.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило самые частые жалобы потребителей в 2020 году. В прошлом году было рассмотрено почти 10 тысяч обращений. И более трети касались нарушений прав потребителей в розничной торговле, в том числе посредством интернет-магазинов, по услугам - 64 %, по иным вопросам  2 % обращений. Наиболее часто обращались в связи с покупкой товара ненадлежащего качества, предоставлением недостоверной информации на сайтах интернет-магазинов, а также с невозможностью вернуть то, что приобрели во время презентаций и рекламных акций.

Помимо этого, жаловались и на  липовые интернет-сайты

Для защиты от мошенников, похищающих деньги с использованием фишинговых сайтов, министерство совместно с интернет-площадками разработало и разместило на своем официальном сайте рекомендации для совершающих онлайн-покупки. А для повышения правовой грамотности потребитель может проконсультироваться по телефону ежедневно. 


 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило самые частые жалобы потребителей в 2020 году. В прошлом году было рассмотрено почти 10 тысяч...
 
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