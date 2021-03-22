Источник материала: БT

Начальная цена на Tesla Model 3 - свыше 56 тысяч долларов. Великобритания пытается заткнуть дыру в финансировании, оставшуюся после пандемии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla столкнулась с проблемой на крупнейшем рынке Европы Tesla столкнулась с проблемой на крупнейшем рынке Европы. Теперь покупатели будут вынуждены платить больше, поскольку власти страны урезали субсидии на покупку...

Tesla столкнулась с проблемой на крупнейшем рынке Европы. Теперь покупатели будут вынуждены платить больше, поскольку власти страны урезали субсидии на покупку электрокаров. Великобритания снизила льготы для электромобилей. Такое решение может обернуться проблемами для автогиганта и подорвать его позиции в королевстве.Власти утверждают, что покупатели более дорогих электромобилей могут позволить себе купить их и без финансовой помощи. Отметим, с 2019 года в стране количество электрокаров стоимостью около 48 тысяч долларов возросло почти на 50 %. Власти заявили, что продолжат предлагать налоговые льготы для электромобилей.