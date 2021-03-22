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Общий объем инвестпрограммы Минска на 2021 год увеличен на 6,1 млн руб.

22.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В инвестиционную программу Минска на текущий год внесены изменения: общий объем финансирования увеличивается на 6 миллионов рублей. Как отметили в Мингорисполкоме, выделенная дополнительно сумма предусмотрена на архитектурное освещение фасадов зданий и на проектирование и строительство инженерной, транспортной инфраструктуры жилых домов. Напомним, общий объем инвестпрограммы - 855 миллионов рублей, из которых предполагается, что 200 миллионов будут привлечены кредитными ресурсами банка для строительства третьей линии метро, 78 миллионов - на погашение процентов и основного долга по ранее выданным кредитам. Таким образом, на строительство и проектирование объектов будет направлено без малого 577 миллионов рублей. Как отмечалось ранее, основные средства инвестпрограммы аккумулированы на вводных объектах и объектах высокой степени готовности. 
 
Теги: Минск
 
 
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В инвестиционную программу Минска на текущий год внесены изменения: общий объем финансирования увеличивается на 6 миллионов рублей. Как отметили в...
 
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