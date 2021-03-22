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Песков заявил, что Лукашенко не мог обещать Путину конституционную реформу

22.03.2021 15:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко не мог давать обещаний относительно конституционной реформы российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку это внутреннее дело Беларуси. Лукашенко лишь информировал российского лидера о дальнейших планах, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

"У них (президентов РФ и Беларуси) были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал". "Это внутреннее дело Беларуси", - объяснил Песков.

19 марта Лукашенко заявил, что в беседах с Путиным не давал обещаний относительно конституционной реформы, эту тему они обсуждали лишь в общих чертах.

Ранее на фоне протестов в Беларуси, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко вновь заявил о необходимости изменений в конституции, а также о готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект новой конституции будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего должен быть вынесен на всенародное обсуждение. Конституционная комиссия до 1 августа представит предложения по изменению основного закона страны.

 
 
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Александр Лукашенко не мог давать обещаний относительно конституционной реформы российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку это внутреннее дело Беларуси....
 
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