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Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить 2 апреля
22.03.2021 15:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике считает возможным отменить телефонный роуминг между странами со 2 апреля, сообщила российский сенатор Маргарита Павлова.
© Sputnik / Владимир Песня
"В ходе заседания комиссии участники мероприятия заявили, о том, что процедурные вопросы по отмене роуминга между странами могут быть заверены ко 2 апреля – Дню единения народов Белоруссии и России", – сказала парламентарий после заседания комиссии
По ее словам, этому вопросу в ходе работы было уделено основное внимание, несмотря на то, что люди все меньше зависят от телефонного роуминга, потому что общение активно идет в мессенджерах.
Ранее стало известно, что в ноябре прошлого года операторы связи в Беларуси и России начали тестирование новых тарифов в роуминге, что включает снижение ставки интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту. В свою очередь это привело к снижению стоимости связи для клиентов операторов на территории двух стран. Работа над отменой роуминга в Союзном государстве ведется с 2017 года.
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Операторы связи на территории двух стран в тестовом режиме снизили тарифные ставки для роуминга еще в ноябре 2020 года.
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