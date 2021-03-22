А1 предлагает менять старые гаджеты на бесплатные минуты, гигабайты и ТВ-подписку

Компания А1 запустила программу обмена старых мобильных устройств в рамках акции «Экобонус за сдачу использованного оборудования»: теперь каждый абонент может внести свой вклад в охрану окружающей среды и сдать ненужные гаджеты, чтобы получить в подарок бесплатные минуты, интернет-трафик или скидку на ТВ-подписку.

Для использованных телефонов, смартфонов и планшетов в фирменных магазинах А1 установлены специальные боксы. Собранные в них устройства направляются на утилизацию, которая не наносит вреда окружающей среде.

Во время действия акции за сдачу ненужного мобильного оборудования абоненты А1 могут выбрать себе экобонус. За каждое устройство предоставляется на выбор 1 ГБ трафика на 30 дней или промокод на подписку «ТВ Расширенный» без взимания оплаты на 60 дней. Пять и более ненужных гаджетов можно обменять на 5 ГБ трафика на 30 дней или 50 минут во все сети на 30 дней.

Акция действует для всех абонентов компании – физических лиц и абонентов юридического лица, кроме пользователей тарифных планов «Передача данных», «Видеонаблюдение», «WEB лёгкий», а также тарифных планов линеек «ПРИВЕТ», «Телеметрия», «V-телеметрия».

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке .

С 2020 года экология стала одним из приоритетов А1 в сфере корпоративной социальной ответственности, и сокращение мусорного следа, выбросов углекислого газа в атмосферу и энергоэффективность – три основных направления, в которых компания планирует работать до 2025 года в соответствии с принятой экологической политикой.

Избавляйтесь от старых гаджетов с пользой для природы и для себя с А1!