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ЕС и США поддержали инициативу белорусской оппозиции провести выборы в 2021 году

22.03.2021 16:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЕС и США поддержали инициативу белорусской оппозиции провести выборы в 2021 году, сообщает Interfax.by.

«На прошлой неделе офис Светланы Тихановской предложил людям проголосовать за переговоры оппозиции с режимом Лукашенко при международном посредничестве и поиск платформы для проведения выборов в этом, а не в 2022 году. США поддерживают эту инициативу», — заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на форуме имени Кастуся Калиновского в Вильнюсе в понедельник. Его трансляция велась в YouTube.

В свою очередь посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель также заявил о поддержке инициативы оппозиции. Переговоры, считает он, «должны привести к свободным демократичным выборам в этом году, как Джули (Фишер — прим. редакции) сказала — не позже. И с широким международным наблюдением», — сказал он.

Напомним, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила белорусам «общенациональное голосование», назвала его сигналом к действию для международных партнеров. По ее словам, оппозиция запускает это голосование, чтобы провести «переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы».

 
 
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«На прошлой неделе офис Светланы Тихановской предложил людям проголосовать за переговоры оппозиции с режимом Лукашенко при международном посредничестве и поиск...
 
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