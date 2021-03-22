Суд отказал защите Колесниковой в удовлетворении жалобы, она остается за решеткой до 8 мая

Источник материала: Tut.by

Минский городской суд отказал защите Марии Колесниковой в удовлетворении жалобы о продлении срока содержания под стражей, сообщает пресс-служба Бабарико . Колесникова остается в СИЗО до 8 мая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее суд нижестоящей инстанции — суд Партизанского района — тоже отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Колесниковой.

О том, что Колесниковой продлили срок содержания под стражей до мая, ее адвокат узнал 9 марта.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино, а в начале января — в СИЗО на Володарского в Минске.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.