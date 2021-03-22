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Суд отказал защите Колесниковой в удовлетворении жалобы, она остается за решеткой до 8 мая
22.03.2021 16:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской суд отказал защите Марии Колесниковой в удовлетворении жалобы о продлении срока содержания под стражей, сообщает
Ранее суд нижестоящей инстанции — суд Партизанского района — тоже отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Колесниковой.
О том, что Колесниковой продлили срок содержания под стражей до мая, ее адвокат узнал 9 марта.
Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября в Минске и
16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).
12 февраля Колесникову
Добавим, что Марию могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.
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Марию Колесникову могут держать в СИЗО до 18 месяцев с момента задержания из-за тяжести обвинения.
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