Защита Бабарико заявила возражения на обвинение. В чем проблема?

Источник материала: Tut.by

Верховный суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Бабарико и сотрудников Белгазпромбанка. Сегодня защита Бабарико заявила возражения на предъявленные обвинения.





— Я возражаю против нарушения права на защиту Бабарико с оглашенным обвинением, которое не соответствует требованиям ч. 1 ст. 241 УПК Республики Беларусь, а именно: не содержит описания инкриминируемых деяний с указанием времени, места, способа, иных обстоятельств их совершения, входящих в предмет доказывания в соответствии со ст. 89 УПК, — сказал защитник

Имеющееся в обвинении описание не позволяет в достаточной степени понять, в каких именно действиях обвиняемого Виктора Бабарико усмотрено преступление, заявил Лаевский.

Так, в части обвинения в получении взятки (ч. 3 ст. 430 УК) утверждается, что Бабарико совместно с другими обвиняемыми принял в несколько этапов со счетов белорусских субъектов хозяйствования денежные средства в форме безналичных переводов «под видом участия в распределении прибыли» на «подконтрольные руководителю организованной преступной группы» счета иностранных компаний, зарегистрированных в Латвии. Такими якобы «подконтрольными компаниями» в обвинении названы SIA Baltijas Investiciju Grupa, SIA Latvijas Investiciju Agentura Austrumu Tilts, AS «MBC Investment».

Так описан способ якобы получения взятки.

Вместе с тем из обвинения не ясно и в обвинении вопреки ст. 241 УПК не указано:

— в силу какой нормы права законное распределение прибыли от белорусского субъекта хозяйствования своему иностранному учредителю названо в обвинении «незаконным денежным вознаграждением»;

— в чем выражалась так называемая «подконтрольность» иностранных компаний Бабарико, какое содержание вкладывается в слово «подконтрольность» и, если такое понятие не предусмотрено законодательством, то на каком основании в обвинении с этим понятием связываются некие выводы и юридические последствия;

— каким образом поступление денег при распределении прибыли (дивидендов) от белорусского субъекта хозяйствования к иностранному юридическому лицу (учредителю) может привести к принятию гражданином Бабарико неких денег, ведь они поступили иностранному юридическому лицу, у которого есть свои учредители и руководители;

— когда, где и каким образом деньги, поступившие от белорусского юридического лица к иностранному юридическому лицу, были приняты в непосредственное личное владение Виктора Бабарико, ведь он не являлся ни учредителем, ни руководителем этого иностранного юридического лица и возможности пользоваться этими деньгами как своими не приобретал;

— какие конкретно действия лично Бабарико были обусловлены взяткой, когда им эти действия совершены, в чем они выразились и что подразумевается под «иными решениями правления» в интересах ООО «Активлизинг» и ООО «ПриватЛизинг».

Также в обвинении не указаны конкретные время (даты) и суммы, которые в эти даты якобы переданы Бабарико в наличной форме, когда он лично их принял и обратил в свою собственность, какие именно действия против интересов службы за них совершил, отмечает защита.

Также в обвинении не указано, когда (даты) и путем каких конкретно действий Бабарико якобы организовал распределение взяток.

В части обвинения в легализации средств, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК), утверждается, что Виктор Бабарико организовал перечисление денежных средств со счета SIA Latvijas Investiciju Agentura Austrumu Tilts на счета ООО «ПриватЛизинг» и ООО «Системы обработки информации» по договорам займа и якобы в качестве займа предоставлялись средства, полученные заведомо преступным путем.

Вместе с тем, из обвинения не ясно и в обвинении вопреки ст. 241 УПК не указано:

— какие именно из перечисленных в обвинении финансовых операций расценены как легализация;

— какая именно сумма денежных средств была якобы легализована;

— исходя из чего средства иностранной компании SIA Latvijas Investiciju Agentura Austrumu Tilts расценены как средства, полученные преступным путем, если источники формирования имущества этой организации никак не проверялись.

— Поскольку выводы следствия носят абстрактный характер, то в связи с этим Виктор Бабарико лишен возможности оспаривать инкриминируемые действия, ведь они должным образом не сформулированы, а поэтому нарушается его право на защиту. Ходатайства защиты, поданные на следствии, в которых указывалось о необходимости конкретизации обвинения, не удовлетворены, — аргументировал Лаевский.

Кроме того, при определении порядка исследования доказательств обвинение предложило следующий порядок: допросить обвиняемых, среди которых в последнюю очередь — Бабарико, потом свидетелей, потом исследовать письменные материалы дела. Защитники Бабарико и он сам предложили начать допрос обвиняемых с допроса Бабарико, поскольку он обвиняется в создании организованной преступной группы, ранее показания не давал, сейчас в суде желает дать показания. Практически все из адвокатов других обвиняемых поддержали тот порядок, который был предложен защитой Бабарико.

Суд определил порядок исследования доказательств в соответствии с предложением гособвинения.