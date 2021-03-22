Лукашенко поручил Турчину разрешить конфликт на крупнейшем производстве антисептиков

Источник материала: Tut.by

Частная компания «БелАсептика» — один из крупнейших в Беларуси производителей антисептических и дезинфицирующих средств. В период пандемии ее продукция была очень востребована. Многие могли видеть зеленые флаконы как в торговых центрах, так и в больницах. Однако уже довольно давно на предприятии полыхает корпоративный конфликт. Сейчас власти намерены разрешить спор, чтобы предприятие продолжало работу.



Фото: minsk-region.gov.by

Идея создания «БелАсептики» принадлежит одному из известных ученых Беларуси в области микробиологии и эпидемиологии, доктору медицинских наук, профессору Алексею Красильниковау. По его стопам пошел сын Андрей, который внедрил зарубежный опыт производства антисептиков в Беларуси.

За 2020 год «БелАсептика» произвела продукции на 20,5 млн рублей, что на 28,7% больше, чем в 2019-м. От экспорта удалось выручить 1,5 млн долларов. Можно было и больше, но «правительство поставило перед нами задачу: в первую очередь обеспечить антисептическими и дезинфицирующими средствами учреждения здравоохранения республики и государственную аптечную сеть «Белфармация», говорил Андрей Красильников. Рентабельность продаж составила 20%, чистая прибыль — 3,7 млн рублей. На «БелАсептике» работает около 140 человек, а средняя зарплата — 1,8 тысяч рублей.

Однако на предприятии до сих пор полыхает конфликт между учредителями.

В конце 2018 года появилась информация о задержании Андрея Красильникова. Его подозревали в даче взяток по «делу медиков». Вскоре бизнесмена отпустили на свободу, а спецсчет КГБ пополнился одним миллионом долларов.

Накануне Красильников сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что сын написал на него заявление в правоохранительные органы. Сына поддержала его мать. Однако заявление не было связано с задержанием предпринимателя. Оно стало следствием семейного спора о переделе бизнеса.

Недавно отголоски конфликта между учредителями «БелАсептики» дошли и до Александра Лукашенко, который поручил не останавливать работу предприятия ни на секунду, а ситуацию между людьми решать отдельно — чтобы нишу не заполнили конкуренты, сообщает ОНТ . За помощью к властям якобы обратились сами работники. Поскольку конфликт между учредителями «мешает рабочему процессу и ухудшает микроклимат в коллективе». Стоит сказать, что незадолго до выборов состоялась встреча представителей трудового коллектива «БелАсептики» с гендиректором «Беларуськалия» Иваном Головатым — доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко.

В конце прошлой недели крупнейшее производство антисептических средств посетил губернатор Минской области Александр Турчин.

— Есть определенный корпоративный конфликт на предприятии между учредителями. Конечно, все должно решаться цивилизованно, в рамках правового поля. Но, на мой взгляд, от этих всех конфликтов не должны страдать простые люди, работающие на этом предприятии. Самое главное — ни в коем случае производство не должно быть остановлено и загублено, потому что нишу — чудес не бывает — быстро заполнят конкуренты, причем не обязательно из нашей страны, — сказал Турчин (цитата по СТВ ).

Стороны договорились о скорой встрече в Миноблисполкоме для дальнейшего обсуждения проблемы.

Андрей Красильников отказался от комментариев.