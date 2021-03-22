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Лукашенко поручил Турчину разрешить конфликт на крупнейшем производстве антисептиков
22.03.2021 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Частная компания «БелАсептика» — один из крупнейших в Беларуси производителей антисептических и дезинфицирующих средств. В период пандемии ее продукция была очень востребована. Многие могли видеть зеленые флаконы как в торговых центрах, так и в больницах. Однако уже довольно давно на предприятии полыхает корпоративный конфликт. Сейчас власти намерены разрешить спор, чтобы предприятие продолжало работу.
Идея создания «БелАсептики» принадлежит одному из известных ученых Беларуси в области микробиологии и эпидемиологии, доктору медицинских наук, профессору Алексею Красильниковау. По его стопам пошел сын Андрей, который внедрил зарубежный опыт производства антисептиков в Беларуси.
За 2020 год «БелАсептика»
Однако на предприятии до сих пор полыхает конфликт между учредителями.
В конце 2018 года
Накануне Красильников сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что сын написал на него заявление в правоохранительные органы. Сына поддержала его мать. Однако заявление не было связано с задержанием предпринимателя. Оно стало следствием семейного спора о переделе бизнеса.
Недавно отголоски конфликта между учредителями «БелАсептики» дошли и до Александра Лукашенко, который поручил не останавливать работу предприятия ни на секунду, а ситуацию между людьми решать отдельно — чтобы нишу не заполнили конкуренты, сообщает
В конце прошлой недели крупнейшее производство антисептических средств посетил губернатор Минской области Александр Турчин.
— Есть определенный корпоративный конфликт на предприятии между учредителями. Конечно, все должно решаться цивилизованно, в рамках правового поля. Но, на мой взгляд, от этих всех конфликтов не должны страдать простые люди, работающие на этом предприятии. Самое главное — ни в коем случае производство не должно быть остановлено и загублено, потому что нишу — чудес не бывает — быстро заполнят конкуренты, причем не обязательно из нашей страны, — сказал Турчин (цитата по
Стороны договорились о скорой встрече в Миноблисполкоме для дальнейшего обсуждения проблемы.
Андрей Красильников отказался от комментариев.
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За 2020 год «БелАсептика» произвела продукции на 20,5 млн рублей, что на 28,7% больше, чем в 2019-м.
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