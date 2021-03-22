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Лидеру социал-демократов Игорю Борисову дали 15 суток

22.03.2021 19:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидеру Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорю Борисову дали 15 суток. Его задержали накануне на глазах у жены и ребенка, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: Facebook Игоря Борисова

Политика задержали 21 марта. Он ехал в машине со своей женой и 4-летней дочерью, когда их машину подрезал микроавтобус. Оттуда выскочили люди в гражданской одежде и начали бить по кузову и окнам в машине. Борисов добровольно согласился проследовать в микроавтобус, но в протоколе, который составили на политика, сказано, что он оказывал неповиновение при выходе из него: «отказывался выходить из служебного автомобиля, упирался, вел себя задиристо, хватался за кузов машины».

Свидетель-милиционер на процессе рассказал, что Игоря Борисова и вовсе не задерживали, а просто пригласили проехать в РУВД для установления личности.

Судья Михаил Макаревич признал Игоря Борисова виновным и назначил 15 суток ареста.

 
 
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Борисов добровольно согласился проследовать в микроавтобус, но в протоколе, который составили на политика, сказано, что он оказывал неповиновение при выходе из...
 
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