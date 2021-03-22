Артак Камалян посетил промышленные предприятия Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ходе встреч с руководством заводов министр ЕЭК продолжил обсуждение механизмов поддержки промышленной кооперации и углубление интеграции в Евразийском экономическом союзе, начатое накануне на встрече с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.

В частности, на встрече с руководством Белорусского металлургического завода, являющегося крупнейшим в стране потребителем стального лома, главной темой обсуждения стало обеспечение металлургических предприятий сырьем. Ежегодное потребление металлолома здесь составляет свыше 2,6 млн тонн. Половина этого объема – порядка 1,3 млн тонн – закупается в России.

© Sputnik В ходе встреч с руководством заводов министр ЕЭК обсуждал механизмы поддержки промышленной кооперации и углубление интеграции в Евразийском экономическом союзе

"Комиссия разработала проект Плана мероприятий по развитию отрасли обращения с металлолом в рамках ЕАЭС. Документ содержит ряд предложений и мер, направленных на увеличение объемов заготовки отходов и лома металлов, а также формирование в рамках Союза балансов сбора и потребления металлолома. Принятие Плана мероприятий и его реализация позволит нам комплексно решить проблему сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств – членов ЕАЭС", – заявил Артак Камалян.

Развитие электротранспорта

В ходе посещения ОАО "БЕЛАЗ" и совместного белорусско-китайского предприятия "Белджи" министр ЕЭК обсудил с бизнесменами возможности развития кооперации в одном из приоритетных направлений сотрудничества – автомобилестроении, в том числе производстве электротранспорта. Артак Камалян подчеркнул, что для участия в крупных интеграционных промпроектах у предприятий страны есть значимые успехи в производственной сфере и весомые научные разработки. Кроме того, по мнению министра ЕЭК, особый интерес представляет положительный опыт ОАО "БЕЛАЗ" в части привлечения кредитных ресурсов через Евразийский банк развития.

БЕЛАЗ первым в Беларуси начал внедрять беспилотные технологии. Еще несколько лет назад эта компания протестировала прототип роботизированного карьерного самосвала, а недавно сделала очередной шаг к созданию полностью безлюдного горного предприятия, представив новое поколение системы управления на базе 130-тонного самосвала и фронтального погрузчика.

В настоящее время прорабатывается совместный белорусско-российский проект по созданию новых образцов карьерных самосвалов на электрической тяге на базе продукции, производимой ОАО "БЕЛАЗ". В качестве предполагаемых партнеров с российской стороны прорабатывается участие компаний группы "Роснано".

"Евразийская экономическая комиссия делает все от нее зависящее и последовательно выступает за развитие электротранспорта в странах ЕАЭС. В декабре 2020 года был утвержден Перечень мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования моторных транспортных средств с электрическими, гибридными двигателями и двигателями, работающими на природном газе, в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы. Убежден, что синхронизация решений в области государственной политики в данном секторе с одновременным формированием устойчивых кооперационных связей обеспечит создание нового рынка инновационной техники", – подчеркнул Артак Камалян.

Приоритетное направление

Примером успешного кооперационного взаимодействия является сотрудничество союзных производителей в области сельхозмашиностроения. Это подчеркнул министр ЕЭК на встрече с руководством Минского тракторного завода.

Техника МТЗ выпускается на площадке ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" в России. В Казахстане "Ростсельмаш" на базе ТОО КАИК наладил сборочное производство сельскохозяйственной техники. На стадии проработки совместный проект по созданию беспилотной сельхозтехники.

"Развитие эффективных кооперационных связей между компаниями-производителями сельхозтехники относится к приоритетным направлениям работы Комиссии. Эта промышленная связка позволяет обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности предприятий ЕАЭС по отношению к зарубежным производителям и способствует решению важнейшей задачи – продвижению совместно произведенной продукции на рынки третьих стран", - заявил Артак Камалян.