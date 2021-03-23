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Представитель Госдепа - Макею: Необходимо немедленно освободить всех политзаключенных

23.03.2021 07:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, а также отношения между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика. Советник и министр иностранных дел также обсудили предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Соединенные Штаты решительно поддерживают предложение о подлинном диалоге власти с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением уже в этом году.

Пресс-служба белорусского МИД об этом разговоре пока ничего не сообщает.

По последним данным в Беларуси уже 288 политических заключенных.

 
 
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