От $5,7 тыс. На торги выставили 8 участков в Смолевичах, и вот как они выглядят

Участок №13 по улице Радужная расположен в другом квартале Смолевичей (с противоположной стороны от трассы Р 53). Это самый дорогой лот предстоящий торгов, стартовая цена участка – 22 тыс. рублей, расходы на аукцион – еще 1664 руб. Площадь земельного надела – 13,79 сотки, из коммуникаций есть электричество, подъезд – гравийка (но предупреждаем – дорога по весне размыта и разъезжена, добраться трудно). Рядом есть несколько домов, до трассы не больше 100 метров – дорога просматривается прямо с территории участка.