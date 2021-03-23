От $5,7 тыс. На торги выставили 8 участков в Смолевичах, и вот как они выглядят

22 апреля с аукциона разыграют 8 участков в Смолевичах. Начальные цены лотов стартуют от $ 5,7 тыс. Realt.byпобывал в городе-спутнике Минска. В обзоре – актуальная информация и фото по каждому из участков.
Все участки на карте
г. Смолевичи, ул. Полевая (Лот № 1)
Первый участок выделен в жилом квартале. Надел небольшой, около 7 соток, неправильной формы. Площадка заросшая, от улицы огорожена старым деревянным забором. Подъезд - гравийка, из коммуникаций есть возможность подключить воду и газ. Сосед справа строится, на участке слева стоит старая двухэтажка. К слову, лот №1 – самый дешевый на предстоящем аукционе. Торги за него начнутся с 15 тыс. рублей, еще около 2,9 тыс. рублей потянут растраты на проведение аукциона.
Общая площадь участка — 6,91 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 тыс.;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br2848,81
Координаты участка: 54°01'15.2"N 28°06'04.6"E;
Расстояние до МКАД: 32 км.
г. Смолевичи, ул. А.Мицкевича, 5 (Лот № 2)
Следующие 6 участков выделены в квартале новой коттеджной застройки на окраине города. Участок №5 (Лот №2) находится по улице А.Мицкевича. Территория около 14 соток, неправильной формы, выделена на пустыре. Из коммуникаций заявлено все необходимое – электричество, газ и вода. Подъезд к участку – гравийка. Соседи активно строятся.
Общая площадь участка — 14,03 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br69
Координаты участка: 54°00'38.9"N 28°06'53.3"E;
Расстояние до МКАД: 32,7 км.
г. Смолевичи, ул. И. Буйницкого, д.4 (Лот №3)
Участок продолговатый, заросший, площадью 14,20 сотки. Соседи активно строятся, из коммуникаций здесь также есть электричество, газ и вода. Напротив участка большой пустырь, но, есть вероятность, что он также будет застроен. Торги за лот начнутся с 20 100 рублей, расходы на аукцион составляют 69 рублей.
Общая площадь участка — 14,20 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 100;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br69
Координаты участка: 54°00'43.6"N 28°07'25.8"E;
Расстояние до МКАД: 32,7 км.
г. Смолевичи, ул. Алоизы Пашкевич, 8 (Лот №4)
Участок №8 по ул. Алоизы Пашкевич – неплохой, ровный, есть возможность подключиться к коммуникациям. Здесь также ведется активное строительство, подъезд гравийка, рядом лесополоса. Стартовая цена лота 20 200 рублей.
Общая площадь участка — 13,75 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 200;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br69
Координаты участка: 54°00'44.6"N 28°08'28.7"E;
Расстояние до МКАД: 32,7 км.
г. Смолевичи, ул. К. Крапивы, д.17 (Лот №5)
А это участок №17 по улице К. Крапивы, выделен надел на въезде в квартал новой коттеджной застройки. Площадка чуть холмистая, но удобная для строительства дома. Ближайшие соседи практически построились, возможность подключиться к коммуникациям есть, подъезд – гравийка. Торги за 15 соток земли начнутся с 20 300 рублей.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 300;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br69
Координаты участка: 54°00'35.7"N 28°06'30.8"E;
Расстояние до МКАД: 32,7 км.
г. Смолевичи, ул. Дунина-Марцинкевича, 4 (Лот №6)
По адресу: ул. Дунина-Марцинкевича, 4 также можно купить участок площадью 15 соток. Площадка заросшая высокой травой и кустарником, но ровная и удобная для строительства дома. Из коммуникаций – газ, вода и электричество. Подъезд – гравийка. Справа от участка жилой дом, смежная площадка слева пока пустует.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 400;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br63
Координаты участка: 54°00'23.3"N 28°07'16.1"E;
Расстояние до МКАД: 32,7 км.
г. Смолевичи, ул. М. Огинского, 17 (Лот №7)
Этот участок выделен на окраине застройки. Площадь территории – 15 соток, форма продолговатая, есть небольшой склон. Соседи строятся, коммуникации есть, подъезд гравийка. Стартовая цена лота – 20,5 тыс. рублей, расходы на аукцион – 81 руб.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 500;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br81
Координаты участка: 54°00'24.5"N 28°08'08.0"E;
Расстояние до МКАД: 32,7 км.
г. Смолевичи, ул. Радужная, д.13 (Лот №8)
Участок №13 по улице Радужная расположен в другом квартале Смолевичей (с противоположной стороны от трассы Р 53). Это самый дорогой лот предстоящий торгов, стартовая цена участка – 22 тыс. рублей, расходы на аукцион – еще 1664 руб. Площадь земельного надела – 13,79 сотки, из коммуникаций есть электричество, подъезд – гравийка (но предупреждаем – дорога по весне размыта и разъезжена, добраться трудно). Рядом есть несколько домов, до трассы не больше 100 метров – дорога просматривается прямо с территории участка.
Общая площадь участка — 13,79 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 22 тыс.;
Расходы по организации и проведению аукциона — Br1664