Макей предостерег Госдеп от желания влиять на работу правоохранительной и судебной системы Беларуси

Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси озвучил свою версию разговора Владимира Макея с советником Госдепартамента США Дереком Шолле, который состоялся по инициативе американской стороны.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стороны в прагматичном ключе обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе тематику обмена послами. Макей проинформировал собеседника о ходе процесса подбора кандидатуры на должность посла Беларуси в США. Шоле в свою очередь подтвердил готовность назначенного посла США прибыть в нашу страну.

Стороны согласились с необходимостью развития диалога, при этом констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях.

— В связи с высказанными Дереком Шоле рядом озабоченностей, Владимир Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство. В данном контексте министр обратил внимание на тот факт, что ряд заявлений американской стороны сделаны, как под копирку. Макей также предостерег собеседника от желания воздействовать на работу правоохранительной либо судебной системы Беларуси, — сообщили TUT.BY в пресс-службе МИД Беларуси.

Собеседники сошлись во мнении, что в последние годы именно в рамках взаимоуважительного диалога Беларуси и США удалось достигнуть значительного прогресса в двусторонних отношениях.

Напомним, Госдеп США сообщил , что в разговоре с Макеем советник Шолле, помимо темы послов, ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика.