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От $970 за «квадрат». Квартиры в минской новостройке выставили на торги

23.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

27 апреля в Минске пройдет аукцион по продаже квартир, принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат». На торги выставлено 9 квартир в доме № 71Б по Партизанскому проспекту. Извещение о проведении аукциона опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда».

От 0 за «квадрат». Квартиры в минской новостройке выставили на торги

Панельный 11-этажный дом на Партизанском проспекте вырос на месте детского садика, который был благополучно снесен. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступил Минский домостроительный комбинат. 

Возводить дом на 98 квартир начали в 2019 году, а в конце декабря 2020 года новоселы уже получили ключи.

Несмотря на то, что застройщик говорил: возможно, некоторые квартиры поступят в свободную продажу, в июне прошлого года вышла проектная декларация, согласно которой все квартиры в доме должны были уйти нуждающимся в улучшении жилищных условий. Стоимость метра для них начиналась от 1725 рублей.

От 0 за «квадрат». Квартиры в минской новостройке выставили на торги
От 0 за «квадрат». Квартиры в минской новостройке выставили на торги

Однако в итоге 9 квартир в доме по Партизанскому проспекту все же остались у застройщика – они выставлены на аукцион, поучаствовать в котором может любой желающий. Начальная стоимость квадратного метра начинается от 2526 рублей (или 970 долларов).

Итак, на торги попали:

- Трехкомнатная квартира (1-й этаж), общая площадь – 94,8 кв. м, начальная цена – 240 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (2-й этаж), общая площадь – 94,8 кв. м, начальная цена – 246 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (5-й этаж), общая площадь – 94,7 кв. м, начальная цена – 245 тысяч рублей.

- Двухкомнатная квартира (2-й этаж), общая площадь – 67,4 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 227 тысяч рублей.

- Двухкомнатная квартира (1-й этаж), общая площадь – 65,4 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 232 тысячи рублей.

- Двухкомнатная квартира (2-й этаж), общая площадь – 64,1 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 221 тысяч рублей.

- Двухкомнатная квартира (6-й этаж), общая площадь – 63,5 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 214 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (4-й этаж), общая площадь – 94,5 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 277 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (6-й этаж), общая площадь – 94,4 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 289 тысяч рублей.

От 0 за «квадрат». Квартиры в минской новостройке выставили на торги
От 0 за «квадрат». Квартиры в минской новостройке выставили на торги

Аукцион состоится 27 апреля в 15.00 по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Торги пройдут в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5000 рублей. Если на квартиру будет претендовать один покупатель, то он может приобрести жилье с увеличением первоначальной стоимости на 5%. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1% от цены продажи предмета торгов.

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Теги: Минск
 
 
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27 апреля в Минске пройдет аукцион по продаже квартир, принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат». На торги выставлено 9 квартир в доме № 71Б...
 
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