От $970 за «квадрат». Квартиры в минской новостройке выставили на торги

Однако в итоге 9 квартир в доме по Партизанскому проспекту все же остались у застройщика – они выставлены на аукцион, поучаствовать в котором может любой желающий. Начальная стоимость квадратного метра начинается от 2526 рублей (или 970 долларов).

Итак, на торги попали:

- Трехкомнатная квартира (1-й этаж), общая площадь – 94,8 кв. м, начальная цена – 240 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (2-й этаж), общая площадь – 94,8 кв. м, начальная цена – 246 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (5-й этаж), общая площадь – 94,7 кв. м, начальная цена – 245 тысяч рублей.

- Двухкомнатная квартира (2-й этаж), общая площадь – 67,4 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 227 тысяч рублей.

- Двухкомнатная квартира (1-й этаж), общая площадь – 65,4 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 232 тысячи рублей.

- Двухкомнатная квартира (2-й этаж), общая площадь – 64,1 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 221 тысяч рублей.

- Двухкомнатная квартира (6-й этаж), общая площадь – 63,5 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 214 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (4-й этаж), общая площадь – 94,5 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 277 тысяч рублей.

- Трехкомнатная квартира (6-й этаж), общая площадь – 94,4 кв. м + машино-место в подземном гараже, начальная цена – 289 тысяч рублей.