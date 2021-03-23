Такого вы еще не видели: побывали в бане с панорамными окнами

- А почему вы выбрали именно алюминиевый профиль, а не деревянный или пластиковый?

- Мы хотели сделать экологичную усадьбу и старались выдержать это условие. Здесь использованы только натуральные материалы – дерево, камень, металл. Алюминий – природный материал, абсолютно безвредный, устойчив к УФ излучению, не выделяет токсичных паров. Пластик смотрелся бы тут несколько неуместно. Что касается деревянных окон, то от них я отказалась из-за их «непредсказуемого» поведения. Я не первый раз работаю с деревянными домами, и во всех моих проектах используется именно алюминиевый профиль. Он отличается хорошей прочностью и отсутствием существенных ограничений по габаритам конструкции за счет большой несущей способности.