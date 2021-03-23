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Такого вы еще не видели: побывали в бане с панорамными окнами
23.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этой зимой в деревне Силичи (той самой, что рядом с главной белорусской горой) начала работать баня-усадьба под названием «Петрушка House». Специализация нового туристического объекта – банный релакс. Тут можно попариться в баньке на дровах, отведать белорусские блюда прямо из печи, нырнуть в ледяную купель или просто отдохнуть у камина в гостиной с панорамными окнами. Мы побывали в новой бане в Силичах и готовы вам рассказать, что такое дом, построенный по принципу outdoorliving.
Если при слове «баня» вы представляете маленький деревянный домик, обшитый внутри «вагонкой», то спешим вас обрадовать: современная баня – это совсем иное. К примеру, комната отдыха – это больше не закрытое душное помещение без окон, а огромная гостиная с камином, высоким потолком и шикарными окнами в пол.
В итоге, получился симпатичный одноэтажный дом из бруса на 175 «квадратов». Основное назначение усадьбы – банный отдых. Сюда приезжают для того, чтобы отдохнуть и расслабиться в комфортных условиях. Здесь принимают компании, семьи, пары, мальчишники и девичники. В зимнее время баня рассчитана на 6-8 человек, в летнее – на 20. Помимо собственно банного комплекса, в усадьбе 2 комнаты: небольшая спальня и совмещенная с кухней гостиная.
− Идея состояла в том, чтобы максимально стереть границы между домом и окружающей средой, убрать стены и устроить продолжение гостиной на террасе. Наши панорамные окна – это отражение философии outdoorliving (жизни за пределами дома). Это очень популярное решение для домов, которые построены на природе. Везде, где есть пруд, река, горы можно встретить элементы концепции outdoorliving: большие окна, открытые террасы, пирсы и т.д. Наш участок – особенный. Он расположен на высокой точке, над небольшим прудом, летом здесь очень много зелени, а зимой – видно вершину горнолыжной трассы в Силичах. Моей задачей было подчеркнуть красоту этой холмистой местности и при этом – не забыть о функциональности. Отсюда и получилось решение с тремя панорамными окнами.
Два окна в гостиной – глухие, а по центру – раздвижная портальная конструкция с механизмом ComfortClose. Поскольку створки портальной конструкции могут весить свыше 300 кг за счет тяжелого стеклопакета, данный механизм позволяет плавно останавливать створки при закрытии и предотвращает их удар о раму. Как рассказывает Наталья, сдвижными можно было сделать все три проема, но от этой идеи отказались. Хотелось сохранить более целостный вид на террасу и поскольку ширина створки составляет почти 3,5 метра, этого показалось достаточно для организации выхода на террасу. Зимой через огромные окна можно наблюдать за зимней сказкой, а летом –благодаря продуманным решениям от «АЛЮТЕХ» − легко сделать террасу естественным продолжением гостиной.
- Сегодня большие конструкции типа «зимний сад» делают многие производители. Мы тоже просчитывали разные варианты, но в итоге, мы остановились на алюминиевом профиле от Группы компаний «
- А почему вы выбрали именно алюминиевый профиль, а не деревянный или пластиковый?
- Мы хотели сделать экологичную усадьбу и старались выдержать это условие. Здесь использованы только натуральные материалы – дерево, камень, металл. Алюминий – природный материал, абсолютно безвредный, устойчив к УФ излучению, не выделяет токсичных паров. Пластик смотрелся бы тут несколько неуместно. Что касается деревянных окон, то от них я отказалась из-за их «непредсказуемого» поведения. Я не первый раз работаю с деревянными домами, и во всех моих проектах используется именно алюминиевый профиль. Он отличается хорошей прочностью и отсутствием существенных ограничений по габаритам конструкции за счет большой несущей способности.
Наталья объяснила нам, что при монтаже алюминиевых конструкций в деревянных домах окно не просто вставляется в проем, а «садится» на специальную обсадную доску. Это позволяет избежать деформации проема при возможной просадке дома. Если обсадная доска подготовлена качественно (до миллиметра), то и стекло встанет идеально.
Если Наталья отвечала за проект и дизайн дома, то Александр – является главным по кухне и приему гостей. Рецепты таких блюд, как плов, шурпа, уши с фасолью, утка в яблоках, драники и другие, мужчина перенял от мамы и теперь балует туристов своими фирменными угощениями. Стоит отметить, что все блюда готовятся на домашних продуктах и в настоящей печи, что требует не только умения, но и терпения – ведь в печке блюдо должно стоять не меньше 4-5 часов.
А чем еще можно заняться в усадьбе, помимо бани? Зимой с активным отдыхом все понятно – рядом горнолыжные трассы спорткомплекса «Силичи». Но летом возможностей для нескучного времяпрепровождения тоже немало. Гости могут половить рыбу в пруду, прогуляться по тропам здоровья в Силичах, подняться на гору, сходить в лес за грибами, съездить на экскурсию в Логойск или остаться на усадьбе и сладко «поспать на пчелах». Да, есть тут и такой вид досуга. Курс апитерапии, помогающий восстановить силы и иммунитет, а также стабилизировать давление, можно пройти в специальном апи-домике, который установлен на территории «Петрушки».
Сейчас дом отапливается камином и системой теплых полов. Несмотря на высокий потолок (более 5 метров в коньке) и отсутствие конвекторов, в доме тепло, а на окнах нет конденсата, инея и других неприятных явлений, которые порой можно заметить в других домах. Энергоэффективность окон от «
Летом на участке растет смородина, клубника, голубика, зелень, кабачки, цуккини и другие «ягоды-овощи-фрукты». Кроме того, у Александра есть свое хозяйство – куры и пчелы, а значит, на столе у гостей всегда будет свежий мед и яичница из деревенских яиц. Ну, а что может быть прекраснее, чем завтрак в уютной гостиной с панорамным видомна живописные окрестности?
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Этой зимой в деревне Силичи (той самой, что рядом с главной белорусской горой) начала работать баня-усадьба под названием «Петрушка House». Специализация нового...
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