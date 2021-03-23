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Новую государственную корпорацию создадут в Беларуси

23.03.2021 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Кожевенный завод в Гатово не будет приватизирован, об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.

Отечественная кожевенная отрасль столкнулась с такой проблемой, как высокий импорт сырья из-за границы. Отечественные производители обуви предпочитают иностранные сырье, при этом по всей республике работают около 80 предприятий, которым нужна для производства кожа.

"В правительство на этой неделе пригласите всех потребителей, создайте "корпорацию". Их задача - заставить руководителя этого предприятия (завода в Гатово - Sputnik) делать то, что им нужно", - поручил белорусский лидер.

После чего добавил, что при этом производители "в течение года должны прийти к тому, чтобы потреблять только белорусское сырье". Также, решая эту проблему, нужно искоренить всех посредников.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Власти республики обеспокоены положением дел в кожевенной отрасли, которая сталкивается с высокой конкуренцией со стороны иностранных производителей, теперь...
 
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