Вопрос не решен: Лукашенко оценил выполнение поручения по кожевенному заводу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Необходимо решить вопрос с неиспользуемой территорией кожевенного завода в Гатово, заявил глава государства во время посещения производственной площадки.

По словам генерального директора Минского производственного кожевенного объединения Ольги Политико, в настоящее время предприятие располагается на территории размером в 27 гектаров, но при этом половина ее не используется.

Очередное поручение

В ответ на это Александр Лукашенко задал вопрос председателю Миноблисполкома Александру Турчину и помощнику Александру Косинцу, почему не решена проблема с пустующими и неиспользуемыми строениями на заводе в Гатово.

"Почему не был решен этот вопрос?" – задал риторический вопрос белорусский лидер, его слова приводит пресс-служба.

Дело в том, что часть чиновников считает необходимым снести пустующие здания, а территорию отдать под новое производство, а другая часть считает нужным модернизировать старые цеха и расширять производство.

В результате глава государства поручил чиновникам в очередной раз решить данный вопрос, чтобы на территории был наведен порядок и земли не пустовали.

Неэффективная отрасль

В Гатово Александр Лукашенко выслушал доклад о положении дел в кожевенной отрасли, а также перспективах ее развития, и, в частности, планах предприятия.

Модернизация затронула и данный сектор экономики, но ее результаты остались далеки от планов. Причиной чиновники считают конъюнктуру рынка, потому что раньше белорусские производители обуви ставили большие планы по выпуску, на что ориентировались в Гатово.

На деле оказалось, что планы по увеличению выпуска отечественной обуви не были реализованы, а, значит, кожевенный завод продал меньше собственной продукции. Кроме того, в настоящее время производители обуви и вовсе предпочитают кожу иностранного производства.

Глава государства в свою очередь отметил, что кожевенное производство и животноводческая отрасль являются важнейшими направлениями экономики, которые нельзя загубить.

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина при этом призналась, что отрасль работает недостаточно эффективно.

Вице-премьер Юрий Назаров озвучил предложение по созданию кожевенно-обувного производственно-торгового холдинга под эгидой одного из производителей, так как это, по его мнению, позволит решить все проблемы завода в Гатово.

"У нас 78 потребителей кожи. А вы хотите сырье отдать одному. Где тут добросовестная конкуренция?" – задался вопросом Лукашенко.

Поручения президента не выполнены

Гендиректор Минского производственного кожевенного объединения Ольга Политико заявила, что завод в Гатово способен обеспечить отечественных потребителей сырьем. Правда, развитию предприятия препятствуют "висящие на шее" восемь миллионов рублей задолженности перед мясокомбинатами за сырье, которое они поставили.

После того, как белорусский лидер посмотрел на производство кожевенной продукции и готовые изделия, прямо на месте он провел совещание с чиновниками от отрасли.

"Пришло время отвечать - вы вносите предложения, исключающие принятые решения. Ни одно из поручений не выполнено", - констатировал Александр Лукашенко.

После чего сказал: "вот она отрасль - на одном предприятии. Здесь можно переработать все шкуры в Беларуси. Вы это сделали? Нет".

Глава государства уточнил, что сейчас идет речь о том, чтобы приватизировать завод в Гатово. Правда, перед тем, чтобы его продать, данное решение нужно согласовать с работниками предприятия и местными властями. Оказалось, что коллектив проголосовал против, а облисполком выразил замечания по проекту.

Поддержка для Гатово из бюджета

Кожевенная отрасль сталкивается с высоким импортом сырья, а отечественные производители обуви не спешат использовать местное сырье. При этом в республике около 80 предприятий, которые используют кожу для выпуска продукции.

Александр Лукашенко дал поручение правительству поддержать завод в Гатово: выделить 8-9 миллионов рублей, чтобы было чем рассчитаться перед поставщиками. Также предприятию предоставят 2,5 миллиона долларов на возведение очистных сооружений.

"Я приеду через год, и не дай бог, эта песня сохранится", - предупредил глава государства.

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