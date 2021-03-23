|
Глава ОГП задержан и находится на Окрестина. Ранее на него завели дело за отказ от подписки о неразглашении
23.03.2021 11:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов задержан. Об этом
Вечером в понедельник руководитель ОГП Николай Козлов перестал выходить на связь: как сообщается, он направлялся к своему другу, но так и не доехал. До этого Козлов написал, что если не появится в течение 15 минут, то это означает, что его задержали. Позже оказалось, что Козлов находится в ИВС на улице Окрестина.
— Почему задержан, не знаем, только можем предполагать. Вчера поздно вечером дозвонились до Центрального РУВД — там сказали, что он на Окрестина. Это все, что мы знаем. Будем узнавать сегодня, в чем дело, в Центральном суде, предположительно, — рассказала TUT.BY заместитель главы ОГП Антонина Ковалева.
Напомним, в начале марта в отношении Николая Козлова
До этого, в феврале, на Козлова
Как рассказал TUT.BY Николай Козлов, уголовное дело возбудили именно из-за дела Координационного совета.
— Это связано с делом против Координационного совета, на допросы по нему меня в качестве свидетеля вызывали три раза. Что я там мог разгласить, не знаю. Ничего сколько-нибудь секретного разгласить я не мог, потому что ничего такого не знаю и был аккуратен в этом смысле. Единственное, что я мог разгласить, — это то, что дело сфабриковано, но это и так и все знают, что невиновные люди сидят — все знают. Это единственный секрет Полишинеля, который я мог разгласить. Я нахожусь в Минске, я намерен посетить следователя и все выяснить, — рассказал Козлов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ОГП задержан и находится на Окрестина. Ранее на него завели дело за отказ от подписки о неразглашении
Ранее в отношении политика было возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)