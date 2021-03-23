Глава ОГП задержан и находится на Окрестина. Ранее на него завели дело за отказ от подписки о неразглашении

Источник материала: Tut.by

Глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов задержан. Об этом сообщил телеграм-канал Координационного совета, эту информацию подтвердили в самой партии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вечером в понедельник руководитель ОГП Николай Козлов перестал выходить на связь: как сообщается, он направлялся к своему другу, но так и не доехал. До этого Козлов написал, что если не появится в течение 15 минут, то это означает, что его задержали. Позже оказалось, что Козлов находится в ИВС на улице Окрестина.

— Почему задержан, не знаем, только можем предполагать. Вчера поздно вечером дозвонились до Центрального РУВД — там сказали, что он на Окрестина. Это все, что мы знаем. Будем узнавать сегодня, в чем дело, в Центральном суде, предположительно, — рассказала TUT.BY заместитель главы ОГП Антонина Ковалева.

Напомним, в начале марта в отношении Николая Козлова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 407 (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания) Уголовного кодекса Беларуси.

До этого, в феврале, на Козлова был составлен протокол по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), ему дали 15 суток после того, как он третий раз подряд отказался давать подписку о неразглашении во время допроса в Следственном комитете по делу Координационного совета. По этому делу глава ОГП проходит в качестве свидетеля.

Как рассказал TUT.BY Николай Козлов, уголовное дело возбудили именно из-за дела Координационного совета.

— Это связано с делом против Координационного совета, на допросы по нему меня в качестве свидетеля вызывали три раза. Что я там мог разгласить, не знаю. Ничего сколько-нибудь секретного разгласить я не мог, потому что ничего такого не знаю и был аккуратен в этом смысле. Единственное, что я мог разгласить, — это то, что дело сфабриковано, но это и так и все знают, что невиновные люди сидят — все знают. Это единственный секрет Полишинеля, который я мог разгласить. Я нахожусь в Минске, я намерен посетить следователя и все выяснить, — рассказал Козлов.