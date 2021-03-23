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Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
23.03.2021 12:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар на торгах в понедельник подорожал, евро и российский рубль подешевели. Доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек. И 3 рубля 49 копеек стоят 100 российских.
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Доллар на торгах в понедельник подорожал, евро и российский рубль подешевели. Доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек. И 3 рубля 49 копеек стоят 100...
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