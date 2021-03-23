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На втором энергоблоке БелАЭС завершена сборка реактора для обкатки
23.03.2021 12:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Специалисты завершили сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС для проведения холодно-горячей обкатки, об этом сообщил "Росатом".
Произведена установка внутрикорпусных элементов, загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок, установка блока защитных труб и верхнего блока-крышки реактора.
"В ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура энергоблока химически обессоленной водой и после получения соответствующих разрешений начнут основные испытания, предшествующие горячей обкатке энергоблока №2 Белорусской АЭС", - уточнили в госкорпорации.
Главная цель: удостовериться, что все оборудование соответствует требованиям проекта и работает исправно.
Белорусская АЭС
Беларусь
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике
Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря,
Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства БелАЭС выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Как заявлял гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, второй энергоблок Белорусской атомной станции
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После получения соответствующих разрешений начнутся основные испытания, предшествующие горячей обкатке.
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