На втором энергоблоке БелАЭС завершена сборка реактора для обкатки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Специалисты завершили сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС для проведения холодно-горячей обкатки, об этом сообщил "Росатом".

Произведена установка внутрикорпусных элементов, загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок, установка блока защитных труб и верхнего блока-крышки реактора.

"В ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура энергоблока химически обессоленной водой и после получения соответствующих разрешений начнут основные испытания, предшествующие горячей обкатке энергоблока №2 Белорусской АЭС", - уточнили в госкорпорации.

Главная цель: удостовериться, что все оборудование соответствует требованиям проекта и работает исправно.

Белорусская АЭС

Беларусь строит атомную электростанцию в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ . Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Церемония запуска первого энергоблока БелАЭС проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна АЭС для энергобезопасности страны.

Первый реактор атомной электростанции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января 2021 года.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства БелАЭС выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Как заявлял гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, второй энергоблок Белорусской атомной станции может быть запущен в 2021 году.

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