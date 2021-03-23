«Обнимали, целовали, жали руку». Поговорили с директором из Витебска, вышедшим на работу после 2 лет под стражей

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор ОАО «Витебскмясомолпром» Валерий Касперович, которого обвиняют в получении взятки в 150 тысяч рублей и который год провел в СИЗО, а потом более года — под домашним арестом, вышел на работу . И хоть именно об этом работники предприятия четыре раза просили Александра Лукашенко, появление руководителя в кабинете 17 марта стало для них огромной неожиданностью. «Это чудо какое-то! Сказка! От шока до сих пор еще не отошли», — признаются сотрудники. А сам Касперович полон сил, энергии и идей, как вывести «Витебскмясомолпром» из «непростого финансового положения».

TUT.BY побывал на предприятии, работники которого более двух лет боролись за освобождение своего гендиректора.

Татьяна Матвеева Журналист TUT.BY

Валерию Касперовичу — 37 лет. Родился в деревне Апалино-Басино Дятловского района Гродненской области. По образованию он инженер-механик по летательным аппаратам и двигателям (окончил Минский государственный высший авиационный колледж, сейчас Белорусская государственная академия авиации) и специалист по государственному и местному управлению (диплом Академии управления при президенте Республики Беларусь). После колледжа пять лет (2007−2012) работал в витебском филиале предприятия «Белаэронавигация». Затем попал в облисполком — на должность специалиста в отделе транспорта и коммуникаций. Через год, в 2013-м, стал помощником заместителя губернатора Эдуарда Демьянова, который тогда курировал АПК. В ноябре 2014 года Касперовича назначили гендиректором ОАО «Витебскмясомолпром».

Не женат, детей нет.





Об аресте: «Увидел за окном людей в балаклавах. Решил, что идут какие-то учения»

— Валерий Иванович, что чувствует человек, которого более 2 лет назад забрали из собственного кабинета по подозрению в коррупции и который вдруг в него входит — после СИЗО и домашнего ареста?

— Честно? Мне кажется, что будто бы ничего и не было. Словно вчера было 28 января 2019 года [день ареста] - и как будто на следующий день я пришел на работу.

В тот день, 28 января, после планерки я зашел в кабинет к своему помощнику. Увидел за окном людей в балаклавах. Спросил у помощника: а что это у нас на улице происходит? Он говорит: не знаю, надо уточнить на КПП. Я решил: наверное, идут какие-то учения.

Пришел в кабинет. И вдруг ко мне заходят, наверное, человек пять: сотрудники ОБЭП и ОМОН. Попросили отдать телефон. Но наручники не надели. Я еще удивился: зачем нужно было приходить ко мне на работу? Если бы меня попросили приехать к ним, я бы это сделал. Но, наверное, им это было нужно «для картинки».

Обыск провели и в моем кабинете, и в личной Audi. Ни там, ни там ничего криминального не нашли. При обыске в кабинете понятыми были работники отдела кадров, они и рассказали коллективу, что ничего у меня не обнаружили.

Потом поехали с обыском ко мне домой. Я живу в однокомнатной квартире в новом микрорайоне Витебска. В тумбочке в гардеробе нашли 960 долларов. «Это ваши деньги?» — «Мои».

Но это же не бог весть какие деньги, 960 долларов — не девять и не 99 тысяч. Особых сбережений у меня никогда и не было, тем более тогда я недавно купил Audi. Квартира даже без ремонта.

Я живу один, женат никогда не был — жил одной работой. Представляете, каждые три месяца к «Витебскмясомолпрому» добавлялось по убыточному предприятию (это торговая сеть «Витебские продукты», Витебский картонажно-полиграфический комбинат, торговый дом «Орис» с объектами в Оршанском и Городокском районах, сельхозпредприятие в Оршанском районе «Борздовка-АГРО» и торговое предприятие «ОРС Витебск». — Прим. TUT.BY). Какая уж тут личная жизнь? Вечером приезжаешь домой, весь выжатый, как лимон — а утром опять на работу. В своем кабинете я уже в 7.00, за час до прихода сотрудников. В субботу и воскресенье тоже приезжал на работу. В таком режиме все время и жил. И мне это нравилось.

На предприятие я спешил даже во время обыска в квартире. Говорил: «Может, вы без меня справитесь? Мне нужно на работу».

Целый день я недоумевал, что происходит, и спрашивал об этом у силовиков. Но ответа не получал. В этот же день меня отправили в ИВС. А потом повезли в Минск — в СИЗО-1 на Володарского.



В 2017 году Валерий Касперович стал «Человеком года Витебщины» за достижения в сфере торговли и услуг

О СИЗО: «Сидел и с чиновниками из кадрового реестра президента, и с убийцами»

— Мягко говоря, условия в СИЗО сильно отличаются от домашних. Вначале я, конечно, был шокирован. А потом привык. Человек ведь привыкает ко всему.

В СИЗО на Володарского я провел 8 месяцев. В камере там находилось 12 человек. Среди них — высокие чиновники из кадрового реестра президента. Один парень проходил по «наркотической» статье. К слову, некоторые уже на воле, и я с ними созвонился.

В ноябре 2019 года в Могилеве начался суд , и меня перевезли в тюрьму этого города. Там в камере нас было четверо. Делить ее пришлось с руководителями серьезных предприятий.

Когда уголовное дело вернули генпрокурору, меня снова привезли на Володарку. На этот раз сидел в камере с людьми, которых обвиняли в убийстве и распространении наркотиков. Но у нас не было никаких конфликтов. Мы вместе пили чай, общались. Мне даже предложили теплое одеяло, так как моя койка стояла возле окна, а из него дуло.

Ничего плохого не могу сказать и про персонал — и на Володарке, и в могилевской тюрьме. Ко мне везде нормально относились.

Еда была, конечно, не блюда из ресторана — но и не скажу, что это нельзя есть. Вполне съедобно. Когда я был курсантом авиационного колледжа, мы ели практически то же самое: каши, супы. Что-то более вкусное приходило в передачах. Мы с сокамерниками ими делились.

Передачи мне — и в тюрьму, и под домашний арест — передавали сотрудники «Витебскмясомолпрома». Люди знали, что я не женат, что мои родители пенсионеры и живут далеко. И я очень благодарен за это своему коллективу.

Письма я получал постоянно: по одному-два в день. Переписывался с родными и коллегами. Письма — большая поддержка для человека в тюрьме. Здесь, на воле, нам кажется: ай, завтра напишу заключенному. Но вы не представляете, как люди там ждут каждого конверта! Письма нам приносили утром, и это сразу поднимало настроение на весь день.

— А о том, что за вас вступился коллектив, что люди четыре раза писали Лукашенко, вы знали?

— Да, от адвокатов. Знал, что на предприятие после публикации первого письма сотрудников на TUT.BY звонила Наталья Кочанова (председатель Совета Республики, тогда — глава Администрации президента. — Прим. TUT.BY) и приезжал Александр Конюк (экс-генпрокурор, теперь посол Беларуси в Армении. — Прим. TUT.BY). Я благодарен, что на эти обращения людей обратили внимание.





О возвращении на работу: «Никому не сообщил, что приду. Не хотел пафоса»

— Говорят, вы свалились подчиненным, как снег на голову: пришли на работу 17 марта, никого не предупредив, что возвращаетесь.

— Мне снова изменили меру пресечения — на подписку о невыезде, и я сразу утром в среду пришел на работу — и да, никому об этом не сообщил. А еще во вторник сотрудники передали мне домой продукты. Просто я знал: если скажу работникам, что возвращаюсь, они начнут что-то придумывать, организовывать. А я не хотел пафоса.

Пришел на работу, как обычно, в семь часов утра. В 8.00 стал набирать по внутреннему телефону подчиненных. Для них это была полная неожиданность. Вскоре тут был целый кабинет народа! Потом я прошел по предприятию, навестил всех — и уборщиц, и грузчиков, и кладовщиков. Мы с сотрудниками обнимались, целовались, жали друг другу руки. Это была большая радость!

Новость о моем возвращении быстро разнеслась по городу, и мне звонили и писали руководители разных предприятий.

Я доложил о выходе на работу губернатору Николаю Шерстневу, гендиректору Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» Наталье Бортник. Побывал у заместителя губернатора Бориса Ефремова, который курирует АПК, обсудили с ним рабочие вопросы.

— Представители власти рады вашему возвращению на работу?

— Думаю, да.

— Валерий Иванович, похоже, вы совсем не держите зла за то, что у вас забрали два года жизни.

— Я честен перед своей совестью, перед людьми, перед предприятием. И у меня вообще нет никакой обиды — ни на кого. Я спокойно подам руку и следователю, и прокурору. Признаюсь: раньше была злость, но потом прошла. А сейчас, когда я снова вышел на работу, хочу с головой окунуться в дело. И мне точно не до негативных эмоций.





Работники предприятия: «До сих пор не можем прийти в себя от радости»

Сотрудники «Витебскмясомолпрома» надолго запомнят сюрприз, который подготовил им гендиректор в день возвращения на работу.

— Это чудо какое-то свершилось! Сказка! Не было-не было Валерия Ивановича два года — и вдруг он на работе! Мы до сих пор не можем прийти в себя от радости. А сразу вообще плакали от счастья, — наперебой признаются женщины.

Мужчины более сдержанны:

— Валерий Иванович в первый же день прошел по территории — и с каждым из нас пообщался. Мы руку ему пожали, обнялись. Конечно, не хватало нам человека, привыкли все к нему.



Замначальника коммерческого отдела Светлана Фролова

Одной из первых о возвращении Валерия Касперовича узнала замначальника коммерческого отдела Светлана Фролова:

— Прихожу 17 марта на работу. Звонок: «Здравствуйте, Светлана Петровна, вы меня узнали?» Конечно, же я узнала! И онемела. Потом подумала: гендиректор звонит из дома. «Рада вас слышать, Валерий Иванович». — «Ну так заходите ко мне в кабинет». Я встала — и плачу. Девчата на меня смотрят и не понимают, что случилось. Я в слезах говорю им — и они тоже плачут. Работать в тот день мы толком не могли: втроем отгружали 20-тонник, потому что боялись что-то напутать.



Сотрудники «Витебскмясоммолпрома» (слева направо): начальник коммерческого отдела Ирина Акуленко, замначальника коммерческого отдела Светлана Фролова, заместитель гендиректора Татьяна Лебедева, уборщица Юлия Ободова, завскладом Елена Бразгун, старший кладовщик Андрей Леонтьев, кладовщик Александр Лебедев



В приемной предприятия, с секретарем Мариной Куклиной

— Ваш коллектив, если честно, удивил настойчивостью — люди четыре раза писали Лукашенко, — и верой в своего руководителя.

Начальник коммерческого отдела Ирина Акуленко говорит, что Касперовича на «Витебскмясомолпроме» любят за то, что он «честный, добросовестный, отзывчивый»:

— Люди ему доверяют. А еще я за всю жизнь не видела такого трудоголика, как он.

Светлана Фролова добавляет:

— Мы боролись за справедливость и были уверены, что победим, хотя натиск был сильный. Валерий Иванович жил работой и вел нас за собой. «Витебсмясомолпром», несмотря на то, что к нам бесконечно присоединяли «никакие» предприятия, развивался, у нас увеличивалась зарплата. Работа кипела, и на нее хотелось идти. После ареста гендиректора мы все равно остались вместе, коллектив не разделился. Письма в его поддержку подписывало большинство: 800 человек, потом 600, и там были разные работники — от уборщицы до зама. Все эти 2 года мы были одной семьей. Люди передавали друг другу новости про Валерия Ивановича, собирали ему передачи.





О предприятии: «Сейчас у нас непростое финансовое положение»

— Сегодня у «Витебскмясомолпрома» непростое финансовое положение. Денег не хватает, сложно с расчетами, сложно с покупателями. Покупатель стал привередливее, ведь открылось много других торговых сетей — и они могут предложить товар по более дешевым ценам. Многое изменилось за 2 года и в стране: курс доллара вырос, на экономику повлияла пандемия.

Я уже посетил часть магазинов и цехов, поговорил с сотрудниками. Людям сложно. По их отзывам, зарплата у них за 2 года не поднялась — а при мне, в 2018 году, в среднем по «Витебскмясомолпрому» она составляла 500 долларов. Цифры не врут, и в 2018-м был пик развития предприятия за всю историю его существования. Получали прибыль и все предприятия в составе «Витебскмясомолпрома».





— То есть ваш арест повлиял на нынешнее положение предприятия?

— Думаю, что сказалось и это. Когда уходит руководитель, для коллектива всегда шок. Но от должности меня никто не отстранял, гендиректором я оставался и в СИЗО. Поначалу я пытался руководить, что-то советовать коллективу и оттуда. Но это было сложно. Потому что это не мессенджер, не онлайн-конференция, это письма по обычной почте. И через пару месяцев я уже не владел актуальной ситуацией на предприятии. О каких решениях может идти речь? А домашний арест не предполагал писем, общения. Из квартиры я выходил только, чтобы ездить на суд.

— У вас уже есть идеи, как поднять предприятие?

— Есть не то что идеи, а пути решения. Но не буду их анонсировать. Скажу только, что мы сможем успешно конкурировать с частными торговыми сетями. Но это будет небыстро. Нужен минимум год, чтобы почувствовать положительные изменения.

Конечно, много времени будет забирать суд. Он проходит в Горках Могилевской области. Дело туда поступило в апреле 2020 года, процесс начался в мае. Заседания поначалу были частыми: по 3−4 раза в неделю.

Судить меня будут и дальше. Чем все закончится — не знаю.

Но главное — у меня есть команда, на которую можно положиться. И у нас все получится.

История борьбы «Витебскмясомолпрома» за своего руководителя

28 января 2019 года на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для ареста стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.

Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля 2019 года это письмо опубликовал TUT.BY.

Тогда работники сообщили Лукашенко, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).

«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.

Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что Лукашенко дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.

30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.

Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.

После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа 2019 года окончательно оправдан судом ), работники «Витебскмясомолпрома» снова написали письмо Лукашенко . В нем попросили разобраться, насколько оправданно содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.

13 ноября 2019 года Могилевский областной суд начал рассматривать уголовное дело — и в этот же день закончил. Валерий Касперович потребовал отвод следователя Иванова, который вел дело: по мнению обвиняемого, имели место «одностороннее рассмотрение дела и искусственное создание доказательств».

Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.

В январе 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз — обратились к Александру Лукашенко с просьбой вернуть им руководителя.

В этот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерба предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль. Заключение выполнено на основании запроса в ГКСЭ защитника Касперовича — адвоката юридической консультации Ленинского района Минска Ольги Калины.

«За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе! Кроме того, уважаемый Александр Григорьевич, на стадии следствия еще имеются факты, которые являются основанием для освобождения из-под стражи нашего генерального директора до суда. Однако на них никто не обращает внимания. […] Просим вас, уважаемый, горячо любимый наш президент, дать поручение разобраться во всей этой ситуации и освободить людей из-под стражи, дав оценку действиям должностных лиц, по вине которых страдают невиновные», — написали в письме работники «Витебскмясомолпрома» и отправили вместе со своими подписями президенту, в Совет безопасности и оперативно-аналитический центр при президенте

28 января 2020-го — ровно через год после задержания прямо в рабочем кабинете — Касперович приехал из СИЗО домой: ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Четвертое письмо Лукашенко работники написали уже в мае 2020-го. Они сообщили главе государства, что на «Витебскмясомолпроме» 4 месяца шла проверка Министерства финансов. И по ее результатам «была составлена справка, указывающая на отсутствие каких-либо нарушений».

1 июня 2020-го гендиректор «Витебскмясомолпрома» в суде объяснял, почему обвинение его в коррупции — безосновательно. «Заявленный ущерб, который определил следователь, — это только его мнение. Сам собственник — облисполком — говорит, что я действовал в интересах предприятия. Не говоря уже о результатах проверок, экспертиз, вывод которых: нарушений нет».

В марте 2021-го Касперовичу снова изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.