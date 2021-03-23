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«Обнимали, целовали, жали руку». Поговорили с директором из Витебска, вышедшим на работу после 2 лет под стражей
23.03.2021 13:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор ОАО «Витебскмясомолпром» Валерий Касперович, которого обвиняют в получении взятки в 150 тысяч рублей и который год провел в СИЗО, а потом более года — под домашним арестом,
TUT.BY побывал на предприятии, работники которого более двух лет боролись за освобождение своего гендиректора.
Валерию Касперовичу — 37 лет. Родился в деревне Апалино-Басино Дятловского района Гродненской области. По образованию он инженер-механик по летательным аппаратам и двигателям (окончил Минский государственный высший авиационный колледж, сейчас Белорусская государственная академия авиации) и специалист по государственному и местному управлению (диплом Академии управления при президенте Республики Беларусь). После колледжа пять лет (2007−2012) работал в витебском филиале предприятия «Белаэронавигация». Затем попал в облисполком — на должность специалиста в отделе транспорта и коммуникаций. Через год, в 2013-м, стал помощником заместителя губернатора Эдуарда Демьянова, который тогда курировал АПК. В ноябре 2014 года Касперовича назначили гендиректором ОАО «Витебскмясомолпром».
Не женат, детей нет.
Об аресте: «Увидел за окном людей в балаклавах. Решил, что идут какие-то учения»
— Валерий Иванович, что чувствует человек, которого более 2 лет назад
— Честно? Мне кажется, что будто бы ничего и не было. Словно вчера было 28 января 2019 года [день ареста] - и как будто на следующий день я пришел на работу.
В тот день, 28 января, после планерки я зашел в кабинет к своему помощнику. Увидел за окном людей в балаклавах. Спросил у помощника: а что это у нас на улице происходит? Он говорит: не знаю, надо уточнить на КПП. Я решил: наверное, идут какие-то учения.
Пришел в кабинет. И вдруг ко мне заходят, наверное, человек пять: сотрудники ОБЭП и ОМОН. Попросили отдать телефон. Но наручники не надели. Я еще удивился: зачем нужно было приходить ко мне на работу? Если бы меня попросили приехать к ним, я бы это сделал. Но, наверное, им это было нужно «для картинки».
Обыск провели и в моем кабинете, и в личной Audi. Ни там, ни там ничего криминального не нашли. При обыске в кабинете понятыми были работники отдела кадров, они и рассказали коллективу, что ничего у меня не обнаружили.
Потом поехали с обыском ко мне домой. Я живу в однокомнатной квартире в новом микрорайоне Витебска. В тумбочке в гардеробе нашли 960 долларов. «Это ваши деньги?» — «Мои».
Но это же не бог весть какие деньги, 960 долларов — не девять и не 99 тысяч. Особых сбережений у меня никогда и не было, тем более тогда я недавно купил Audi. Квартира даже без ремонта.
Я живу один, женат никогда не был — жил одной работой. Представляете, каждые три месяца к «Витебскмясомолпрому»
На предприятие я спешил даже во время обыска в квартире. Говорил: «Может, вы без меня справитесь? Мне нужно на работу».
Целый день я недоумевал, что происходит, и спрашивал об этом у силовиков. Но ответа не получал. В этот же день меня отправили в ИВС. А потом повезли в Минск — в СИЗО-1 на Володарского.
О СИЗО: «Сидел и с чиновниками из кадрового реестра президента, и с убийцами»
— Мягко говоря, условия в СИЗО сильно отличаются от домашних. Вначале я, конечно, был шокирован. А потом привык. Человек ведь привыкает ко всему.
В СИЗО на Володарского я провел 8 месяцев. В камере там находилось 12 человек. Среди них — высокие чиновники из кадрового реестра президента. Один парень проходил по «наркотической» статье. К слову, некоторые уже на воле, и я с ними созвонился.
В ноябре 2019 года в Могилеве
Когда уголовное дело вернули генпрокурору, меня снова привезли на Володарку. На этот раз сидел в камере с людьми, которых обвиняли в убийстве и распространении наркотиков. Но у нас не было никаких конфликтов. Мы вместе пили чай, общались. Мне даже предложили теплое одеяло, так как моя койка стояла возле окна, а из него дуло.
Ничего плохого не могу сказать и про персонал — и на Володарке, и в могилевской тюрьме. Ко мне везде нормально относились.
Еда была, конечно, не блюда из ресторана — но и не скажу, что это нельзя есть. Вполне съедобно. Когда я был курсантом авиационного колледжа, мы ели практически то же самое: каши, супы. Что-то более вкусное приходило в передачах. Мы с сокамерниками ими делились.
Передачи мне — и в тюрьму, и под домашний арест — передавали сотрудники «Витебскмясомолпрома». Люди знали, что я не женат, что мои родители пенсионеры и живут далеко. И я очень благодарен за это своему коллективу.
Письма я получал постоянно: по одному-два в день. Переписывался с родными и коллегами. Письма — большая поддержка для человека в тюрьме. Здесь, на воле, нам кажется: ай, завтра напишу заключенному. Но вы не представляете, как люди там ждут каждого конверта! Письма нам приносили утром, и это сразу поднимало настроение на весь день.
— А о том, что за вас вступился коллектив, что люди
— Да, от адвокатов. Знал, что на предприятие после публикации первого письма сотрудников на TUT.BY
О возвращении на работу: «Никому не сообщил, что приду. Не хотел пафоса»
— Говорят, вы свалились подчиненным, как снег на голову: пришли на работу 17 марта, никого не предупредив, что возвращаетесь.
— Мне снова изменили меру пресечения — на подписку о невыезде, и я сразу утром в среду пришел на работу — и да, никому об этом не сообщил. А еще во вторник сотрудники передали мне домой продукты. Просто я знал: если скажу работникам, что возвращаюсь, они начнут что-то придумывать, организовывать. А я не хотел пафоса.
Пришел на работу, как обычно, в семь часов утра. В 8.00 стал набирать по внутреннему телефону подчиненных. Для них это была полная неожиданность. Вскоре тут был целый кабинет народа! Потом я прошел по предприятию, навестил всех — и уборщиц, и грузчиков, и кладовщиков. Мы с сотрудниками обнимались, целовались, жали друг другу руки. Это была большая радость!
Новость о моем возвращении быстро разнеслась по городу, и мне звонили и писали руководители разных предприятий.
Я доложил о выходе на работу губернатору Николаю Шерстневу, гендиректору Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» Наталье Бортник. Побывал у заместителя губернатора Бориса Ефремова, который курирует АПК, обсудили с ним рабочие вопросы.
— Представители власти рады вашему возвращению на работу?
— Думаю, да.
— Валерий Иванович, похоже, вы совсем не держите зла за то, что у вас забрали два года жизни.
— Я честен перед своей совестью, перед людьми, перед предприятием. И у меня вообще нет никакой обиды — ни на кого. Я спокойно подам руку и следователю, и прокурору. Признаюсь: раньше была злость, но потом прошла. А сейчас, когда я снова вышел на работу, хочу с головой окунуться в дело. И мне точно не до негативных эмоций.
Работники предприятия: «До сих пор не можем прийти в себя от радости»
Сотрудники «Витебскмясомолпрома» надолго запомнят сюрприз, который подготовил им гендиректор в день возвращения на работу.
— Это чудо какое-то свершилось! Сказка! Не было-не было Валерия Ивановича два года — и вдруг он на работе! Мы до сих пор не можем прийти в себя от радости. А сразу вообще плакали от счастья, — наперебой признаются женщины.
Мужчины более сдержанны:
— Валерий Иванович в первый же день прошел по территории — и с каждым из нас пообщался. Мы руку ему пожали, обнялись. Конечно, не хватало нам человека, привыкли все к нему.
Одной из первых о возвращении Валерия Касперовича узнала замначальника коммерческого отдела Светлана Фролова:
— Прихожу 17 марта на работу. Звонок: «Здравствуйте, Светлана Петровна, вы меня узнали?» Конечно, же я узнала! И онемела. Потом подумала: гендиректор звонит из дома. «Рада вас слышать, Валерий Иванович». — «Ну так заходите ко мне в кабинет». Я встала — и плачу. Девчата на меня смотрят и не понимают, что случилось. Я в слезах говорю им — и они тоже плачут. Работать в тот день мы толком не могли: втроем отгружали 20-тонник, потому что боялись что-то напутать.
— Ваш коллектив, если честно, удивил настойчивостью — люди четыре раза писали Лукашенко, — и верой в своего руководителя.
Начальник коммерческого отдела Ирина Акуленко говорит, что Касперовича на «Витебскмясомолпроме» любят за то, что он «честный, добросовестный, отзывчивый»:
— Люди ему доверяют. А еще я за всю жизнь не видела такого трудоголика, как он.
Светлана Фролова добавляет:
— Мы боролись за справедливость и были уверены, что победим, хотя натиск был сильный. Валерий Иванович жил работой и вел нас за собой. «Витебсмясомолпром», несмотря на то, что к нам бесконечно присоединяли «никакие» предприятия, развивался, у нас увеличивалась зарплата. Работа кипела, и на нее хотелось идти. После ареста гендиректора мы все равно остались вместе, коллектив не разделился. Письма в его поддержку подписывало большинство: 800 человек, потом 600, и там были разные работники — от уборщицы до зама. Все эти 2 года мы были одной семьей. Люди передавали друг другу новости про Валерия Ивановича, собирали ему передачи.
О предприятии: «Сейчас у нас непростое финансовое положение»
— Сегодня у «Витебскмясомолпрома» непростое финансовое положение. Денег не хватает, сложно с расчетами, сложно с покупателями. Покупатель стал привередливее, ведь открылось много других торговых сетей — и они могут предложить товар по более дешевым ценам. Многое изменилось за 2 года и в стране: курс доллара вырос, на экономику повлияла пандемия.
Я уже посетил часть магазинов и цехов, поговорил с сотрудниками. Людям сложно. По их отзывам, зарплата у них за 2 года не поднялась — а при мне, в 2018 году, в среднем по «Витебскмясомолпрому» она составляла 500 долларов. Цифры не врут, и в 2018-м был пик развития предприятия за всю историю его существования. Получали прибыль и все предприятия в составе «Витебскмясомолпрома».
— То есть ваш арест повлиял на нынешнее положение предприятия?
— Думаю, что сказалось и это. Когда уходит руководитель, для коллектива всегда шок. Но от должности меня никто не отстранял, гендиректором я оставался и в СИЗО. Поначалу я пытался руководить, что-то советовать коллективу и оттуда. Но это было сложно. Потому что это не мессенджер, не онлайн-конференция, это письма по обычной почте. И через пару месяцев я уже не владел актуальной ситуацией на предприятии. О каких решениях может идти речь? А домашний арест не предполагал писем, общения. Из квартиры я выходил только, чтобы ездить на суд.
— У вас уже есть идеи, как поднять предприятие?
— Есть не то что идеи, а пути решения. Но не буду их анонсировать. Скажу только, что мы сможем успешно конкурировать с частными торговыми сетями. Но это будет небыстро. Нужен минимум год, чтобы почувствовать положительные изменения.
Конечно, много времени будет забирать суд. Он проходит в Горках Могилевской области. Дело туда поступило в апреле 2020 года, процесс
Судить меня будут и дальше. Чем все закончится — не знаю.
Но главное — у меня есть команда, на которую можно положиться. И у нас все получится.
История борьбы «Витебскмясомолпрома» за своего руководителя
28 января 2019 года на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
Тогда работники сообщили Лукашенко, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).
«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что Лукашенко дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.
После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу
13 ноября 2019 года Могилевский областной суд
Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.
В январе 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз —
В этот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерба предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль. Заключение выполнено на основании запроса в ГКСЭ защитника Касперовича — адвоката юридической консультации Ленинского района Минска Ольги Калины.
«За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе! Кроме того, уважаемый Александр Григорьевич, на стадии следствия еще имеются факты, которые являются основанием для освобождения из-под стражи нашего генерального директора до суда. Однако на них никто не обращает внимания. […] Просим вас, уважаемый, горячо любимый наш президент, дать поручение разобраться во всей этой ситуации и освободить людей из-под стражи, дав оценку действиям должностных лиц, по вине которых страдают невиновные», — написали в письме работники «Витебскмясомолпрома» и отправили вместе со своими подписями президенту, в Совет безопасности и оперативно-аналитический центр при президенте
28 января 2020-го — ровно через год после задержания прямо в рабочем кабинете — Касперович приехал из СИЗО домой: ему
Четвертое письмо Лукашенко работники
1 июня 2020-го гендиректор «Витебскмясомолпрома»
В марте 2021-го Касперовичу снова изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.
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«Обнимали, целовали, жали руку». Поговорили с директором из Витебска, вышедшим на работу после 2 лет под стражей
Генеральный директор ОАО «Витебскмясомолпром» Валерий Касперович, которого обвиняют в получении взятки в 150 тысяч рублей и который год провел в СИЗО, а потом более...
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